Classifica Marcatori Serie A/ Capocannniere: resiste Immobile ma è già caccia al biancoceleste (22^ giornata)

Classifica marcatori serie A: alla vigilia della 22^ giornata di campionato Ciro Immobile è sempre capocannoniere ma Icardi potrebbe approfittare del match con la Spal per sorpassarlo.

27 gennaio 2018 Michela Colombo

Ciro Immobile (LaPresse)

Torna la Serie A questo sabato 27 gennaio e con il massimo campionato italiano torniamo a parlare anche della classifica dei marcatori che vede ancora in cima quale capocannoniere, il bomber della Lazio Ciro Immobile. Alla vigilia di questo appassionante turno di ritorno però la prima piazza del biancoceleste è messa senza dubbio in serio pericolo: andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le prime posizioni di questa prestigiosa classifica. Detto che la prima posizione è proprio occupata da Immobile, capocannoniere con ben 20 reti in saccoccia, vediamo che alle spalle del gioiello di Inzaghi, ad appena due reti di distanza resiste Mauro Icardi. Il capitano dell’Inter rimane fermo a quota 18 gol ma in questa 22^ giornata della Serie A avrà modo di superare il collega nella sfida al Paolo Mazza contro la Spal. Terzo gradino del podio per per un redivivo Fabio Quagliarella, che con pure il rigore finalizzato solo pochi giorni fa al Marassi nel recupero contro la Roma sale a quota 16 gol a favore della sua Sampdoria.

GLI INSEGUITORI

Se in alto le distanze di fatto rimangono abbastanza minime, la concorrenza alla spalla del podio per la classifica dei marcatori di Serie A, la battaglia rimane rovente. Ai piedi del successo infatti si è fermato Paulo Dybala: il capocannoniere della Juventus, assente annunciato in questo turno, ha finora firmato ben 14 reti, ma resta a -6 dal capocannoniere Immobile. Nella graduatoria poi vicino all’argentino troviamo l’attaccante del Napoli Dries Mertens, fermo a quota 11 gol di cui l’ultimo arrivato però contro l’Atalanta nella precedente giornata di campionato. Allora fu una rete pesante per il belga, a digiuno dallo scorso mese di ottobre. Sesto gradino per Dzeko, che ha firmato la sua decima rete con la Roma in settimana nella partita di recupero con la Sampdoria. Infine vediamo che Higuain e Iago Falque si giocano il settimo e l’ottavo piazzamento con 9 e 8 reti a testa. Bagarre invece per gli ultimi posti della top ten della classifica marcatori: sono infatti ben 7 i bomber fermi a quota 7 reti e ovvero Luis Alberto, Ilicic, Inglese, Lasagna, Milikovic Savic, Perisic e Simeone.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Immobile (Lazio) 20

Icardi (Inter) 18

Quagliarella (Sampdoria) 16

Dybala (Juventus) 14

Mertens (Napoli) 11

Dzeko (Roma) 10

Higuain (Juventus) 9

Iago Falque (Torino) 8

Luis Alberto (Lazio) 7

Ilicic (Atalanta ) 7

Inglese (Chievo) 7

Lasagna (Udinese) 7

Milikovic Savic (Lazio) 7

Perisic (Inter) 7

Simeone (Fiorentina) 7

© Riproduzione Riservata.