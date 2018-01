Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 22a giornata: Quagliarella, Chiesa e Mertens

Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la 22a giornata: Quagliarella, Chiesa e Mertens. Eccovi i nostri consigli in vista del prossimo turno del campionato di calcio

Fabio Quagliarella, attaccante Sampdoria - LaPresse

Con il 22esimo turno del campionato di Serie A, tornano anche i nostri consigli per il fantacalcio. In questa pagina andremo ad analizzare, partita per partita, quali sono i calciatori più in forma in questo momento, e che andranno quindi schierati nelle vostre formazioni. Seguite le nostre dritte con la speranza che possiate ottenere un buon risultato in questo weekend calcistico che sta per iniziare. I

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A PER LA 22ESIMA GIORNATA

Si comincia con l’anticipo di sabato delle ore 18:00, la sfida fra il Sassuolo e l’Atalanta in programma in quel di Reggio Emilia. Gli emiliani non stanno brillando in questa stagione, anche se qualche segnale di ripresa si è intravisto nelle ultime uscite. Puntiamo su Berardi, che è finalmente tornato al gol lo scorso weekend, e bene anche il compagno di reparto Falcinelli, nonché l’esperto centrocampista Missiroli. Fra le fila nerazzurre, invece, il primo nome è sempre il solito, ed è quello del gioiello Bryan Cristante. Attenzione anche all’ottimo trequartista Ilicic, e al centrale di difesa Caldara. La Juventus tornerà in campo questa sera dalle ore 20:45, affrontando a Verona i padroni di casa del Chievo. Partiamo dagli ospiti bianconeri, a cominciare da Douglas Costa, il migliore in assoluto nella recente gara contro il Genoa. Bene anche Pjanic per il centrocampo, e Benatia è sempre una sicurezza. In casa Chievo, invece, sempre interessante puntare sul trequartista Birsa, ma anche sull’attaccante Pucciarelli e su un altro centrocampista come Hetemaj.

L’Inter tornerà in campo domenica alle ore 12:30, per sfidare a Ferrara i padroni di casa della Spal. I nomi caldi dei nerazzurri sono sempre gli stessi, a cominciare da capitan Icardi, che non sta vivendo un periodo brillantissimo ma che è sempre rischioso lasciare in panchina. Stessa situazione per Perisic, mentre occhio alla sicurezza Skriniar e al centrocampista Vecino. In casa Spal, invece, bene i due esterni di centrocampo Lazzari e Mattiello, e davanti attenzione all’esperienza di Floccari, che farà coppia con un altro attaccante interessante come Antenucci. Crotone-Cagliari sarà una delle gare più calde di questo weekend, essendo una sorta di spareggio salvezza. Gravi assenze in casa sarda, visto che Lopez dovrà rinunciare a Barella e Pavoletti, entrambi squalificati, oltre a Joao Pedro, che sconterà l’ultimo turno di sospensione. I nomi che vi consigliamo per gli ospiti sono quindi quelli di Faragò e Sau. In casa Crotone, invece, spazio alla prima punta Trotta, e al solito gioiello di centrocampo Mandragora.

La Fiorentina giocherà domani pomeriggio alle ore 15:00, ospitando al Franchi l’Hellas di Verona. Tanti i calciatori da fantacalcio fra le fila della Viola, ma se dovessimo sceglierne solo tre punteremmo sull’esterno d’attacco Chiesa, sulla prima punta Simeone junior, e sul centrocampista Veretout. In casa veneta, invece, attenzione all’assenza di Bruno Zuculini, squalificato: spazio al tuttofare Romulo, sempre fra i migliori dei suoi, all’interessante Verde, e a Petkovic per l’attacco. Proseguiamo con la sfida del Marassi fra il Genoa e l’Udinese. In casa Grifone sta attraversando un ottimo momento di forma il difensore Izzo, fra i migliori in campo nella recente partita con la Juventus. Bene anche i soliti Laxalt e Taarabt, sempre pericolosi. Nell’Udinese di Oddo, invece, puntiamo sul centravanti Lasagna, ma anche sui centrocampisti offensivi Barak, Jankto e De Paul, ormai delle sicurezze in questa stagione.

Napoli impegnato al San Paolo per affrontare il Bologna: potrebbe essere la gara di Verdi, reduce dal clamoroso rifiuto proprio ai partenopei. Insieme a lui attenzione a Destro, che sta vivendo un’ottima fase stagionale, nonché al centrocampista Donsah, sempre fra i più positivi fra le fila felsinee. Nel Napoli, invece, spazio al solito trio composto dal centrale di difesa Koulibaly, dal capitano Marek Hamsik, e infine da Dries Mertens, sbloccatosi lo scorso weekend nella gara contro l’Atalanta. Proseguiamo con Torino-Benevento, iniziando dai giocatori granata da schierare: ne scegliamo tre e precisamente Baselli, Iago Falque e Berenguer. Fra le fila giallorosse, invece, puntiamo ancora su Coda con l’aggiunta del centrocampista Memushaj.

Attenzione alla partita di domani sera delle ore 18:00, quando il Milan ospiterà a San Siro la Lazio: una gara verità per i rossoneri nonché un match importante in ottica europea. In casa Diavolo Kessie e Biglia stanno attraversando senza dubbio un buon momento, ed è sempre bene schierare sia Suso quanto Bonaventura. Non sembra invece in splendida forma Donnarumma, che eviteremmo. Fra le fila laziali, occhio alla possibile assenza di Ciro Immobile, non al 100%. Puntate quindi sulla stella Milinkovic-Savic, su Luis Alberto e attenzione anche a Felipe Anderson, che con la sua rapidità potrebbe mettere in crisi la retroguardia milanista. Infine il posticipo dell’Olimpico fra la Roma e la Sampdoria delle ore 20:45. Tre i calciatori dei giallorossi su cui puntiamo, a cominciare dal terzino sinistro Kolarov, passando per l’estremo difensore Alisson, e arrivando fino a Nainggolan, da cui ci attendiamo sempre la grande giocata. In casa Samp, invece, Quagliarella è obbligatorio, così come i due centrocampisti Ramirez e Torreira.

