Deulofeu alla Roma? / Calciomercato news: bloccato l’esterno spagnolo

Deulofeu alla Roma? Calciomercato news: bloccato l’esterno spagnolo. Il club giallorosso avrebbe bloccato il calciatore di proprietà del Barcellona, in attesa di novità dal fronte Dzeko

Gerard Deulofeu, attaccante Barcellona - LaPresse

Prosegue seppur a rilento il calciomercato di casa Roma: tante voci, tante indiscrezioni, ma poco di concreto. La situazione attuale vede i giallorossi prossimi a cedere Edin Dzeko ed Emerson Palmieri al Chelsea, ma l’operazione, che sembrava quasi conclusa, si sta in realtà protraendo più del previsto. Il nazionale bosniaco non è infatti così convinto di lasciare Roma per volare a Londra, complice il malumore della moglie, che si trova molto bene nel Bel Paese. Inoltre gli inglesi avrebbero offerto un ingaggio da poco più di 7 milioni di euro netti annui fino al 30 giugno del 2019, per un contratto quindi da 18 mesi circa, mentre lo stesso Dzeko preferirebbe un accordo almeno fino al 2020. Se l’operazione non si sbloccherà, la Roma non potrà fare mercato in ingresso, ed è per questo che le varie trattative sono in stand-by.

BLOCCATO DEULOFEU

Fra queste vi è senza dubbio quella riguardante Gerard Deulofeu, esterno d’attacco di proprietà del Barcellona, nel giro della nazionale spagnola, che vorrebbe giocare di più dopo una metà stagione ai margini dell’undici titolare. L’ex Milan teme infatti di perdere la chiamata in vista dei mondiali della prossima estate, e di conseguenza ha chiesto di essere ceduto. Secondo quanto raccoglie e scrive La Gazzetta dello Sport, pare che la Roma abbia di fatto bloccato l’esterno iberico, raggiungendo un accordo con i catalani per un prestito oneroso con diritto di riscatto del valore totale di 16 milioni di euro: un milione subito come oneri, e 15 al momento del riscatto a fine giugno. Roma quindi attualmente in vantaggio rispetto a Inter e Napoli, le altre big tricolore che seguono l’ex rossonero, ma finché Dzeko non sbarca a Londra…

© Riproduzione Riservata.