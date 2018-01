Discesa libera Garmisch/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi)

Diretta discesa libera Garmisch streaming video e tv, orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: ultima discesa prima dei Giochi, favoriti e italiani.

27 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta discesa Garmisch: Christof Innerhofer (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci oggi arriva a Garmisch Partenkirchen per la discesa libera che è uno degli appuntamenti più classici del Circo Bianco: dopo Wengen e Kitzbuhel, la terza e ultima discesa del mese di gennaio (anche l’ultima prima delle Olimpiadi) è un altro evento di grande prestigio e tradizione sulla pista Kandahar. Dunque Garmisch per i velocisti è l’ultima discesa prima dei Giochi: questo aumenta ancora l’interesse, senza dimenticare che una vittoria in Germania è comunque prestigiosa di per sé e che c’è ancora in palio la Coppa di discesa. Insomma, i motivi d’interesse sicuramente non mancheranno, quindi adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la discesa di Garmisch.

DISCESA GARMISCH, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partenza del primo atleta nella discesa maschile di Garmisch è in programma alle ore 11.45. L’appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Garmisch Partenkirchen (www.fis-ski.com).

DISCESA GARMISCH: FAVORITI E ITALIANI

A Garmisch si disputerà la setttima discesa libera stagionale. Non c’è dubbio sul fatto che finora i due discesisti migliori della stagione siano stati il norvegese Aksel Lund Svindal e lo svizzero Beat Feuz. Svindal è al comando della Coppa di discesa, sia pure con appena 10 punti di margine sul rivale elvetico, grazie soprattutto alle due vittorie ottenute a Beaver Creek e in Val Gardena, ma pure con una fenomenale continuità dal momento che il norvegese è salito sul podio in cinque delle sei discese disputate finora, mancando l’appuntamento solamente settimana scorsa a Kitzbuhel, dove comunque il giorno prima aveva vinto in super-G. Eccellente anche il rendimento di Beat Feuz, vincitore in Canada e due settimane fa a Wengen, senza dimenticare i due secondi posti sulla Birds of Prey e sabato scorso sulla Streif, dove però è stato beffato dal tedesco Thomas Dressen, il nome nuovo della stagione. Merita dunque una citazione speciale Dressen: già sul podio a Beaver Creek, terzo in classifica della Coppa di discesa, adesso gareggia in casa e avrà una grande spinta dal pubblico di casa, che da molti anni non vedeva tedeschi protagonisti nella velocità. Mai da sottovalutare naturalmente anche Kjetil Jansrud e la tripletta di austriaci composta da Matthias Mayer, Hannes Reichelt e Vincent Kriechmayr.

Per gli azzurri, detto che a Kitzbuhel abbiamo avuto il piacere di registrare un bel piazzamento di Emanuele Buzzi, i tre nomi di spicco sono naturalmente quelli di Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer. La stagione ha avuto qualche alto e basso di troppo, salvata finora dalla vittoria di Paris a Bormio oltre che dalla Coppetta di specialità in combinata di Fill, eppure a Garmisch una citazione speciale va fatta per Innerhofer, che in Germania ha vissuto una trionfale edizione dei Mondiali nel 2011 con l’oro in super-G, l’argento in combinata e il bronzo in discesa, senza dimenticare che nel 2013 in Coppa del Mondo ha vinto proprio a Garmisch la sua ultima discesa. L’anno scorso invece fu Fill a salire sul podio in entrambe le discese disputate sulla Kandahar: gli azzurri insomma potranno recitare da protagonisti e un’iniezione di fiducia sarebbe decisamente utile in vista dei Giochi olimpici.

