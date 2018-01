Dzeko al Chelsea?/ Calciomercato Roma: la moglie vuole restare nella Capitale!

Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma: la moglie vuole restare nella Capitale! La vicenda dell'attaccante bosniaco si fa sempre più complicata e il 31 gennaio si avvicina

27 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Edin Dzeko, attaccante Roma - LaPresse

Edin Dzeko e il Chelsea, il tormentone continua e i tifosi della Roma a questo punto sperano che si arrivi presto alla parola fine di questa incredibile telenovela. Tantissimi elementi si intrecciano in questo bollente “caso” Dzeko e, come ogni buona telenovela, anche le donne hanno una parte importante. Infatti la moglie di Edin Dzeko, Amra Silajdzic, non è convinta di trasferirsi da Roma a Londra, perché nella nostra capitale si sta trovando benissimo e dopo la precedente esperienza a Manchester non sarebbe entusiasta di tornare in Inghilterra. L’amministratrice delegata del Chelsea e fedelissima del patron Roman Abramovich, Marina Granovskaia, ha invece dei dubbi su un investimento così oneroso per un giocatore non più giovanissimo, a maggior ragione se si considera che l’attaccante bosniaco non potrà giocare in Champions League con la maglia del Chelsea avendoci già giocato con la Roma, come a Stamford Bridge ricordano benissimo.

EDIN DZEKO AL CHELSEA, L’OFFERTA DEI BLUES

Di certo ci sono tanti tasselli da mettere a posto e la scadenza del 31 gennaio si fa sempre più vicina: ad esempio, la Roma in caso di partenza di Dzeko dovrà cercare un valido sostituto in attacco, non necessariamente una prima punta (ruolo che potrebbe andare a Patrik Schick) ma certamente un nome valido per completare un reparto che sta soffrendo. Il Chelsea dal canto suo ha offerto a Edin Dzeko ben 7 milioni di euro a stagione ma solamente per un anno e mezzo, cioè fino al 30 giugno 2019. Alla Roma invece Dzeko ha un contratto che lo lega ai giallorossi fino al 2020 e questo è uno degli elementi che non convince la famiglia: torniamo dunque al ruolo nella vicenda della moglie Amra, che in questi ultimi giorni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram diversi video di Roma pieni di cuoricini. Difficile pensare che sia un caso: intanto il tempo passa, il 31 gennaio è sempre più vicino e Dzeko indossa sempre la maglia della Roma. Intanto possiamo dire che è sempre più probabile che l’attaccante bosniaco sia regolarmente in campo domani sera in Roma Sampdoria, come già mercoledì sera a Marassi: seconda gara di un addio che a dire il vero non è per niente sicuro…

