Entella Foggia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Entella Foggia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B

Entella Foggia sarà diretta dall’arbitro Daniele Martinelli: alle ore 15:00 di sabato 27 gennaio si gioca una partita molto delicata per la ventitreesima giornata nel campionato di Serie B 2017-2018. Due squadre che arrivano da una sconfitta, e che soprattutto hanno bisogno di mettere punti a referto: in questo momento infatti la classifica piange. La Virtus Entella è salva per un solo punto e dunque è pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere, il Foggia dovrebbe giocare il playout (contro il Brescia): sicuramente i piani per la stagione non si discostavano molto dalla permanenza in Serie B, ma si pensava (soprattutto a Chiavari) di poter fare meglio e di poter disputare un campionato relativamente tranquillo, magari provando anche a guardare alla corsa per i playoff. In campo al Comunale dunque ci sono punti vitali: perdere anche oggi potrebbe costare un contraccolpo psicologico pesante in vista dei prossimi impegni, le due realtà devono essere consapevoli del fatto che la lunga volata per la salvezza è già cominciata e dunque bisogna aumentare il passo fin da subito, per non ritrovarsi attardati in primavera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Entella Foggia è un’esclusiva in diretta tv per i soli abbonati alla televisione satellitare: il canale cui riferirsi per la partita è Sky Calcio 4 (qui con codice d’acquisto 411984 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio). Ovviamente, in assenza di un televisore, ci sarà la possibilità di assistere alla partita in diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, che si può attivare senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Curioso incrocio di calendario: Entella e Foggia hanno perso rispettivamente contro Perugia e Pescara che si affrontano all’Adriatico. Al di là di questo, la squadra ligure ha perso tre delle ultime quattro partite ma in mezzo ci ha piazzato la vittoria sul Novara, e prima di questa striscia negativa aveva comunque ottenuto 8 punti nell’arco di sei partite nelle quali era riuscita a non perdere. Il problema come detto risiede nella continuità: questa è una squadra che potrebbe anche ambire ai playoff (e lo ha dimostrato lo scorso anno), ma non riesce a fare il salto di qualità. Attenzione invece al Foggia da trasferta: 14 punti in 11 giornate sono un bottino nettamente superiore ad un passo da salvezza strascicata, ma purtroppo non è accompagnato da un accettabile rendimento casalingo visto che la prima e unica vittoria interna è di metà ottobre. Fuori casa invece il Foggia macina punti, e lo ha fatto anche a Salerno appena prima di Natale; adesso arriva però da due sconfitte consecutive e ha perso cinque delle ultime sette partite, dunque ha necessario bisogno di tornare a fare risultati per non scendere ancor più in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA FOGGIA

Entella in campo con il solito 4-3-3: potrebbe essere titolare il nuovo arrivato Leonardo Gatto (al posto di Aramu) con Diaw e La Mantia che vanno invece verso la conferma. A centrocampo si prepara qualche avvicendamento: spazio probabilmente ad Acampora che potrebbe prendere il posto di Di Paola, davanti alla difesa dovrebbe essere confermato Ardizzone con Crimi che porta esperienza sulla mezzala destra. Da valutare la difesa: De Santis favorito su Belli a destra, Brivio titolare a sinistra, in mezzo la coppia formata da Ceccarelli e Pellizzer con Iacobucci tornato a difendere la porta. Foggia ancora con il tandem offensivo Mazzeo-Nicastro, accompagnato da Kragl che parte largo a sinistra ma potrebbe anche accentrare la sua posizione andando di fatto sulla trequarti. Dall’altra parte Zambelli è favorito sulla concorrenza, in mezzo capitan Agnelli con Agazzi e Greco mentre in difesa Tonucci e Loiacono giocheranno con Camporese. Guarna, il portiere, è uno di quelli che rischiano una squalifica (fino a sei mesi) per essere stati pagati in nero dal presidente Sarnella.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita delicata e risultato che potrebbe essere in equilibrio: difficile pronosticare una squadra favorita, e infatti le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai puntano su questo. Per il segno 1, che identifica la vittoria dell’Entella, siamo a un valore di 2,35 mentre per il segno 2 sull’affermazione esterna del Foggia la quota è di 2,95. Dunque la squadra di casa è favorita, ma le distanze sono assolutamente minime e dunque si resta su un livello per il quale una qualunque delle due formazioni potrebbe prendersi la vittoria; il pareggio è identificato dal segno X e, qualora dovesse effettivamente così, il vostro guadagno sarebbe di 3,25 volte la somma che avrete deciso di investire.

