Fano-FeralpiSalò/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fano-FeralpiSalò: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Il fanalino di coda del girone B incontra l'attuale terza in classifica.

Fano-Feralpisalò, diretta dal signor Camplone di Pescara, sabato 27 gennaio 2018 alle ore 16.30, sarà uno dei match della quarta giornata di ritorno nel girone B del campionato di Serie C. Due pareggi a cavallo della sosta per il Fano che resta però il fanalino di coda del girone B del campionato di Serie C, a quattro punti dal Santarcangelo penultimo in classifica. Dopo aver chiuso il 2017 pareggiando contro il Padova primo della classe, i marchigiani hanno ottenuto un altro buon punto su un campo difficile come quello del Pordenone. La situazione di classifica resta ancora difficile come il cliente di turno, la Feralpisalò terza in classifica a una sola lunghezza dal Renate secondo, e reduce da un importante vittoria contro la Sambenedettese, agganciata proprio grazie a questo successo a quota trentadue punti. La Feralpisalò è andata però ko nelle ultime due trasferte, e per puntare davvero in alto dovrà necessariamente migliorare il proprio rendimento esterno.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Fano Feralpi Salò non sarà disponibile in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, per tutti gli abbonati e per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it

LE PROBABILI FORMAZIONI FANO FERALPI SALO'

Le probabili formazioni della sfida in casa dei marchigiani: il Fano giocherà con il portiere senegalese Thiam alle spalle di una difesa a tre composta dall’uruguaiano Sosa, da Gattari e da Soprano. A centrocampo la fascia destra sarà presidiata da Fautario, mentre l’esterno laterale mancino sarà Lanini. A centrocampo spazio a Schiavini, Lazzari e Torelli, mentre in attacco ci sarà spazio per Filippini e Fioretti. Risponderà la Feralpisalò con una difesa a tre composta da Martin, Alcibiade e Ranellucci, davanti all’estremo difensore Caglioni. Linea di centrocampo a quattro con Vitofrancesco, Capodaglio, Dettori e Rocca schierati dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra, in avanti Voltan sarà il trequartista alle spalle della coppia offensiva Guerra-Ferretti.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Al 3-5-2 del Fano sarà opposto tatticamente il 3-4-1-2 della Feralpisalò. Il match d’andata è stato vinto due a uno dalla Feralpisalò, a segno con una doppietta di Guerra che ha ribaltato l’iniziale vantaggio siglato da Germinale. Il Fano ha vinto l’ultimo precedente in casa disputato il 12 marzo 2017, tre a uno con reti di Gualdi, Germinale e Schiavini.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote del match tra Fano e Feralpisalò vedono i bookmaker quotare gli ospiti favoriti, con quota al raddoppio offerta da Betclic per il segno ‘2’, mentre Unibet quota 3.25 il pareggio e William Hill quota 3.75 l’eventuale affermazione interna. Per Bet365, quota dell’under 2.5 fissata a 1.61, quota dell’over 2.5 proposta a 2.25.

