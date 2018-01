Inter Milan Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Inter Milan Primavera, info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Dalle ore 13:00 di oggi pomeriggio, il derby meneghino per il campionato Primavera

Forte, Milan Primavera - LaPresse

Inter Milan impreziosisce la 17esima giornata del campionato di Primavera 1 2017-2018, che non poteva che iniziare nel migliore dei modi. Dalle ore 13:00 di oggi pomeriggio, andrà infatti in scena la sfida dello stadio Breda di Sesto San Giovanni, il derby meneghino fra i padroni di casa dell’Inter e gli ospiti del Milan. Anche se valevole per il calcio giovanile, la stracittadina milanese è sempre affascinante e siamo certi che questa partita non lesinerà spettacolo ed emozioni. Andiamo a vedere insieme le informazioni per la diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni del match.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La sfida fra l’Inter e il Milan Primavera, valevole per il 17esimo turno del campionato di categoria, sarà visibile in diretta tv, in chiaro e a titolo completamente gratuito. L’emittente televisiva Sportitalia, si è infatti assicurata i diritti in esclusiva del match in questione, e di conseguenza sarà possibile godere del suo spettacolo. Per vedere la partita non dovrete fare altro che sintonizzarvi su Sportitalia dalle ore 13:00, o eventualmente seguirne la diretta streaming, selezionando il link apposito sul sito sportitalia.com, un modo per gustarsi la gara comodamente attraverso il proprio personal computer, lo smartphone o il tablet.

IL CONTESTO

Quella fra l’Inter e il Milan sarà una partita molto interessante non soltanto per il fascino legato al derby milanese, quanto perché importante dal punto di vista della classifica. La squadra nerazzurra allenata da Vecchi è infatti prima da sola in classifica, a quota 36 punti, con l’Atalanta che ha perso terreno e dista ora due lunghezze. I nerazzurri hanno vinto undici partite, pareggiandone tre e perdendone soltanto due, squadra che ha perso di meno nel torneo al pari dei bergamaschi. Sono 28 invece le reti siglate, mentre quelle subite sono appena 12, miglior difesa in assoluto del campionato. Il Milan insegue a dieci lunghezze di distanza, essendo quinto a quota 26 punti, con otto successi, due pareggi e ben sei sconfitte. Una squadra, quella rossonera allenata da Lupi, che non segna tantissimo e che nel contempo non subisce molto, con un bilancio gol fatti/subiti in perfetta parità, 19 a 19. Nell’ultima uscita, grande vittoria interista a Udine per tre a zero, mentre il Milan ha battuto il Sassuolo in casa per due a uno.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-MILAN PRIMAVERA

Andiamo quindi a scoprire insieme le probabili formazioni della sfida fra Inter e Milan, cominciando da quelle dei padroni di casa nerazzurri. Non dovrebbero esserci assenze importanti in casa interista, visto che non vi sono squalificati ne infortunati. Vecchi potrebbe quindi riproporre lo stesso undici vincente lo scorso weekend a Udine. Spazio ad un 4-3-1-2 con il centrocampo a rombo, dove il numero 9 Belkheir dovrebbe fare coppia con Colidio, in rete quest’ultimo contro i bianconeri. Sulla trequarti spazio all’intoccabile Zaniolo, numero 10 della rosa, e anch’egli in gol in Friuli, mentre in cabina di regia ci sarà Schirò, con Emmers intermedio di destra, e Brignoli sul versante opposto. In difesa, infine, capitan Lombardoni affiancato da Nolan, con Zappa terzino destro e Corrado a fare su e già sulla corsia di sinistra. In porta andrà Pissardo che torna dopo la squalifica. Scopriamo anche l’undici che dovrebbe mandare in campo Alessandro Lupi, tecnico dei giovani diavoli. Assente il solito centrocampista Torrasi, mentre tutti gli altri saranno a disposizione del mister. Probabile un 4-3-3 dove fra i titolari si potrebbe vedere al centro dell’attacco Tsadjout, in gol contro il Sassuolo lo scorso weekend, con Dias e Capanni sugli esterni. A centrocampo El Hilali in regia, con Murati e Pobega a supporto, mentre in difesa la coppia Gabbia e Bellodi in mezzo, con Negri e Llamas sulle due corsie. In porta, infine, Guarnone.

