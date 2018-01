Legnano Busto Arsizio/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1 17^ giornata)

Diretta Legnano Busto Arsizio: info streaming video e tv. Nuoav edizione del derby dell'Altomilanese: le farfalle riusciranno a replicare il netto 3-0 dell'andata?.

27 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Legnano ( da twitter ufficiale)

Legnano Busto Arsizio è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 27 gennaio 2018 e attesa al Pala Borsani di Castellanza: fischio d’inizio del match anticipo della 17^ giornata della Serie A1 atteso per le ore 20.30. Nuova edizione del derby dell’Altomilanese: le farfalle di Mencarelli sono quindi pronte ad affrontare di nuovo le ragazze della Sab Volley che hanno preso il posto della storica Villa cortese in questo stracittadina di grandissimo livello tecnico e non solo. Il match si annuncia ovviamente davvero appassionante oltre alla questione puramente geografica: in campo vedremo infatti due formazioni che stanno cercando di trovare nuova costanza nei risultati positivi, dopo parecchie prestazioni affatto convincenti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che il match tra Legnano e Busto Arsizio, sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi alle ore 20.30 al canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Ricordiamo inoltre che ovviamente la sfida in programma al Pala Borsani sarà disponibile anche in diretta streaming video tramite il servizio gratuito raiplay.it.

QUI LEGNANO

Non è certo la migliore Legnano quella che approda a questo Derby dell’Altomilanese: la squadra milanese, padrona di casa infatti non sta certo vivendo un ottimo momento con ben 6 KO di fila rimediati. Risultati davvero negativi, che sono pure costati la panchina al tecnico Andrea Pistola. Non ci sorprende quindi vedere che la squadra della Sab Volley registri al momento appena la 11^ e penultima posizione in classifica con solo 11 punti a bilancio. Le speranze dei fan di Legnano sono quindi tutte su il nuovo allenatore Eraldo Buonavita arrivato nella cittadina milanese solo lo scorso 12 gennaio: per ora però il risultati continuano a latitare.

QUI BUSTO ARSIZIO

Non va poi meglio a Busto Arsizio benchè versi in una situazione senza dubbio meno preoccupante. Le Farfalle non stanno certo dando il meglio di loro negli ultimi appuntamenti, come ben raccontano pure gli ultimi risultati rimediati dalla ragazze di Mencarelli: 3 sconfitte negli ultimi 5 match disputati nel campionato di Serie A1. Con solo la quarta piazza in gradinata ma ambizioni ben più alte, ecco perché la squadra biancorossa oggi deve dare una nuova risposta convincente in campo. Da non sottovalutare poi che proprio Busto Arsizio è di ritorno da un pesantissimo KO rimediato in Cev cup contro lo spauracchio di sempre in Europa ovvero le turche dell’Ezcacibasi.

