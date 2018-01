Mestre-Fermana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Mestre-Fermana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Veneti lanciati dalle ultime due vittorie, marchigiani invece in calo

27 gennaio 2018 Fabio Belli

Mestre, sfida alla Fermana (foto LaPresse)

Mestre-Fermana, diretta dal signor Zufferli di Udine, sarà una delle sfide d’apertura della quarta giornata di ritorno nel girone B del campionato di Serie C. Il 2018 del Mestre è ricominciato così come era finito il 2017, dopo la vittoria contro l’Albinoleffe prima di capodanno, i veneti hanno piegato tre a uno il Gubbio in trasferta. Successo che ha confermato la qualità di un gruppo che solo fino a poche settimane fa si trovava dietro la Fermana in classifica, ma i diretti avversari di giornata dei mestrini hanno perso le ultime due partite, ottenendo peraltro un solo punto nelle ultime quattro sfide di campionato.

Alla ripresa del torneo, marchigiani sconfitti in casa dal Sudtirol, e ora la zona play out è distante solo due punti per i gialloblu, che rischiano di veder vanificato il bel cammino nel girone d’andata. Da segnalare come i gialloblu al momento abbiano il secondo peggior attacco del campionato, con quindici gol migliore soltanto di quello del fanalino di coda Fano che ne ha segnati quattordici. Il Meste nono in classifica è invece al momento in zona play off, ma con un solo punto di vantaggio su Triestina e Pordenone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Mestre Fermana non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MESTRE FERMANA

Le probabili formazioni del match vedranno il Mestre scendere in campo con Favaro tra i pali e una difesa a tre composta da Stefanelli, Politti e Perna. A centrocampo ci sarà spazio per Casarotto, Boscolo e Beccaro, mentre l’esterno laterale di destra sarà il neozelandese Kirwan e come esterno laterale di sinistra Fabbri. In attacco, tandem Spagnoli-Sottovia. Risponderà la Fermana con Valentini tra i pali e Comotto, Gennari e il senegalese Mané titolari nella difesa a tre. A centrocampo, Doninelli e Clemente stazioneranno per vie centrali, con Maurizi a coprire l’out difensivo di destra e Urbinati l’out difensivo di sinistra. In attacco spazio a Cremona, Sansovini e Lupoli nel tridente offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Per quanto riguarda il confronto tattico tra i moduli, il Mestre scenderà in campo con un 3-5-2, mentre la Fermana risponderà con un 3-4-3. L’unico precedente recente è quello del match d’andata di questo campionato nelle Marche, con la Fermana vincente di misura nello scontro fra neopromosse, uno a zero firmato dalla rete di Sansovini su calcio di rigore nel finale di partita.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker, vittoria interna dei veneti quotata 1.83 da Bwin, mentre William Hill fissa a 3.20 la quota relativa al pareggio e Betclic alza fino a 4.30 la quota relativa al successo esterno. L’over 2.5 viene proposto ad una quota di 2.29 da Bet365, mentre Unibet propone a 1.58 la quota per l’under 2.5.

