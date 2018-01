PSG Montpellier/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (Ligue 1)

PSG Montpellier info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (Ligue 1). Dopo la sconfitta contro il Lione, parigini di nuovo in campo

Neymar, attaccante PSG - LaPresse

Il Paris Saint Germain di nuovo in campo questa sera. La corazzata allenata da Unai Emery torna fra le mura di casa del Parco dei Principi, dove, dalle ore 17:00 di oggi, ospiterà il Montpellier, gara valevole per il turno numero 23 del campionato di calcio francese. Una sfida che sulla carta dovrebbe regalare un successo abbastanza semplice ai parigini, ma il PSG sembra aver perso un po’ di brillantezza di inizio stagione, e di conseguenza, nulla sarà da lasciare al caso, anche perchè il Montpellier è squadra compatta e solida. Andiamo a vedere le informazioni per la diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni dell’incontro.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita fra il Paris Saint Germain e il Montpellier, di scena dalle ore 17:00 di questa sera, sarà visibile in diretta tv. Come ogni weekend, infatti, Mediaset Premium trasmetterà in esclusiva il match dei parigini, e per vederlo dovrete ovviamente essere abbonati al digitale terrestre meneghino. Il canale dedicato sarà Premium Sport ma vi ricordiamo anche la possibilità della diretta streaming con l’app Premium Play, (anche in questo caso solo per i clienti), per seguire la sfida di Parigi dal telefonino o eventualmente dal computer e dallo smartphone. Per tutti gli altri, aggiornamenti disponibili sui social network delle due società, in particolare Facebook e Twitter.

IL CONTESTO

Quella fra PSG e Montepellier sarà una gara molto importante in ottica classifica, visto che i parigini sono primi, ma gli ospiti sono in piena corsa per un posto in Europa. Neymar & Co., come dicevamo, guardano tutti dall’alto a quota 56 punti, distaccati di 8 lunghezze dall’inseguitrice Lione. PSG che in questa stagione ha vinto diciotto gare, pareggiandone due, e perdendone altrettante, fra cui, l’ultima sfida proprio contro il Lione, decisa da una splendida punizione di Fekir. Montpellier che invece si trova al settimo posto assoluto in classifica, con 31 punti sin qui conquistati, frutto di sette vittorie, dieci pareggi e cinque capitolazioni. Nella precedente uscita, bella vittoria interna contro il Tolosa con il risultato finale di due reti a uno. Impressionante il numero di reti segnate dal Paris Saint Germain, visto che Neymar, Cavani e Mbappé, hanno totalizzato fin qui 68 marcature, miglior attacco in assoluto dell’intero campionato. 17 invece i gol subiti, seconda miglior difesa del torneo dopo quella proprio del Montpellier, perforata solamente in 15 occasioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PSG-MONTPELLIER

Scopriamo quindi le probabili formazioni della sfida parigina, cominciando dai padroni di casa del PSG. Unai Emery registra il “tutti a completo”, ad eccezione del solito Thiago Motta, ancora fermo ai box per i noti problemi al ginocchio, e di Dani Alves, espulso contro il Lione e quindi squalificato. Non dovrebbero esserci delle grosse novità nell’undici titolare, con il coach spagnolo che punterà sui suoi classici uomini, quindi Cavani in mezzo all’attacco, con Neymar esterno di sinistra e il francese Mbappé sulla destra. A centrocampo, Lo Celso potrebbe riaccomodarsi in panchina, per lasciare spazio a Verratti in cabina di regia, con Draxler intermedio di sinistra e l’intoccabile Rabiot invece a destra. Infine la difesa, dove capitan Thiago Silva e Marquinhos formeranno la coppia di centrali davanti al portiere Areola. Sulle due fasce, invece, spazio a Meunier sulla corsia, vista l’assenza dell’ex juventino, con Kurzawa che stazionerà sulla sinistra. Vediamo anche la squadra che schiererà il tecnico del Montpellier, Der Zakarian. In porta andrà Lecomte, con una difesa a cinque formata da Aguilar a destra, Congré, Hilton e Mendes come centrali, e a sinistra Roussillon. A centrocampo, Sambia in regia affiancato da Lasne e Skhiri. Infine l’attacco, con la coppia Ikoné e Sio.

