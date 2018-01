Palermo Brescia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Palermo Brescia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventitreesima giornata del campionati di Serie B

27 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Palermo Brescia, Serie B 23^ giornata (Foto LaPresse)

Palermo Brescia, al Barbera, sarà diretta dall’arbitro Marco Serra; siamo nella seconda giornata del girone di ritorno di Serie B 2017-2018, e si gioca alle ore 15:00 di sabato 27 gennaio. Il Palermo arriva al momento della verità: agganciato dal Frosinone la settimana scorsa, vuole ora prendere l’abbrivio per la fuga definitiva, sapendo che anche il secondo posto sarebbe utile per la promozione diretta ma dovendo aumentare il divario sulle inseguitrici che sono agguerrite. Per il Brescia questa è una partita decisamente complicata, ma le rondinelle hanno poche scelte: entrano nel turno con una posizione che le obbligherebbe a giocare i playout per non retrocedere, e dunque devono provare a fare punti anche qui. Possono contare sul fatto che i rosanero abbiano già perso due partite in casa in questa stagione, anche se come media punti la capolista di Serie B fa leggermente meglio al Barbera che in trasferta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Palermo Brescia è un’esclusiva in diretta tv per i soli abbonati alla televisione satellitare: il canale cui riferirsi per la partita è Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 411449 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio). Ovviamente, in assenza di un televisore, ci sarà la possibilità di assistere alla partita in diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, che si può attivare senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Il Palermo ha iniziato il suo 2018 pareggiando a La Spezia: risultato positivo che ha allungato a sette la striscia di partite senza sconfitte, ma questo per i rosanero è anche il secondo 0-0 nelle ultime sei uscite e in questo contesto la squadra ha centrato 15 punti che sono un buon bottino ma sarebbe forse potuto essere migliore. Il Palermo incassa davvero pochi gol (17) ma fatica leggermente a segnare avendo “solo” 30 gol; da questo punto di vista Bruno Tedino deve chiedere qualcosa in più ai suoi che hanno un attacco che vale più dei numeri messi insieme. Il Brescia arriva da due sconfitte consecutive e non vince da cinque partite, nelle quali ha raccolto appena due pareggi. La squadra ha perso quando ha segnato due gol (contro l’Avellino) e quando ne ha subito soltanto uno (contro l’Ascoli); l’ultima vittoria è del 2 dicembre ed è anche l’unica in un periodo di 10 turno nei quali i punti raccolti sono stati appena 7. Insomma: questo Brescia ha un bisogno disperato di tornare a vincere, aver richiamato Roberto Boscaglia in panchina sarà la scelta giusta?

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO BRESCIA

Tedino confermerà il 3-5-2: per il momento è Dawidowicz ad aver presto il posto del partente Thiago Cionek in difesa, insieme a Struna e Bellusci che sono confermati; in porta dovrebbe giocare Pomini, con un centrocampo nel quale ancora una volta Jajalo e Chochev saranno i due interni e Coronado si posizionerà in mezzo al loro, avanzando però il suo raggio d’azione fino a diventare un trequartista quando la squadra avrà il possesso del pallone. Si va verso la riproposizione della coppia offensiva macedone, dunque capitan Nestorovski al fianco di Trajkovski; sulle corsie Fiordilino ancora favorito e Aleesami che dovrebbe operare a destra. Brescia con Torregrossa, autore di una doppietta domenica scorsa, al fianco di Andrea Caracciolo; a fare da supporto ci sarà Ndoj, con Cancellotti e Furlan schierati sulle corsie e la coppia a fare da filtro in mezzo al campo che dovrebbe prevedere Bisoli e Martinelli. Sarà un modulo speculare a quello del Palermo: in difesa comanda Gastaldello, che si avvarrà della collaborazione di Somma e Meccariello. In porta giocherà Somma.

QUOTE E PRONOSTICO

Palermo Brescia è una partita che, almeno secondo i pronostici, sembra essere scontata: anche le quote Snai ci dicono questo, e ovviamente sono i rosanero a essere favoriti per la vittoria. La quota per il segno 1 vale infatti 1,55 che è già un valore indicativo in termini assoluti; comparato con il segno 2 per l’affermazione esterna del Brescia dà l’esatta dimensione della distanza tra le due squadre, perchè in questo caso parliamo di un valore di 6,25. Il guadagno sul segno X, che naturalmente identifica il pareggio, sarebbe invece di 3,80 volte la cifra che avrete eventualmente puntato sulla sfida del Barbera.

