Parma Novara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Parma Novara, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B

27 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Parma Novara, che sarà diretta dall’arbitro Francesco Paolo Saia, si gioca sabato 27 gennaio alle ore 15:00 ed è valida per la seconda giornata di ritorno nel campionato di Serie B 2017-2018. Una partita molto interessante, che mette di fronte due squadre che arrivano con situazioni di classifica diverse: sono 33 i punti del Parma, che continua a inseguire i playoff ma deve necessariamente aumentare il suo passo e uscire da una mini-crisi nella quale è sprofondato da qualche settimana. Il Novara invece ha 27 punti, e ha preso un po’ di margine sulla zona playout che però rimane quella da guardare, perchè sicuramente i piemontesi non sono ancora fuori dai guai e il rendimento tenuto fino a questo momento della stagione lascia intendere che avvicinare la zona playoff potrebbe non essere così semplice.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Parma Novara è un’esclusiva in diretta tv per i soli abbonati alla televisione satellitare: nello specifico dovrete selezionare il canale Sky Calcio 8 (per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio, la partita è acquistabile con il codice 412008). Ovviamente, in assenza di un televisore, ci sarà la possibilità di assistere alla sfida del Tardini in diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, che si può attivare senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Il Parma non sa più vincere: lo ha fatto per l’ultima volta a inizio dicembre, e da allora ha pareggiato quattro partite in successione prima di perdere a Cremona. Questo calo nel rendimento c’era già stato a inizio stagione, quando a due vittorie iniziali avevano fatto seguito tre sconfitte; un Parma che dunque non è ancora riuscito ad avere una costanza tale da permettergli di correre per la promozione diretta. A questo punto anche i playoff potrebbero non essere automatici; bisogna necessariamente voltare pagina perchè a Cremona la squadra è sparita dal campo nel secondo tempo. Non solo: allo Zini i ducali hanno raggiunto i 429 minuti senza segnare. Il Novara ha iniziato bene il 2018: vittoria di misura contro il Carpi e tre punti ritrovati dopo cinque giornate in cui erano arrivati soltanto tre pareggi. Quella piemontese è una squadra che pareggia poco (sei volte) e che è riuscita a segnare almeno un gol in otto delle ultime nove partite; tuttavia in questa striscia ne ha anche subiti 10, tornando a mantenere inviolata la porta dopo 12 gare. Vincere qualche partita in più sarebbe ideale per le ambizioni di salvezza del Novara, soprattutto al Piola dove il colpo contro il Carpi ha interrotto un digiuno di tre mesi e mezzo.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA NOVARA

Il Parma ritrova capitan Lucarelli: dunque Iacoponi dovrebbe scalare sulla destra, con la conferma di Di Cesare al centro e Gagliolo che come sempre sarà impiegato a sinistra. Da valutare Ciciretti, lasciato fuori a Cremona: in caso di presenza sarebbe schierato al posto di uno tra Roberto Insigne e Di Gaudio nel tridente offensivo - nel quale ovviamente Calaiò sarà confermato come prima punta - ma potrebbe anche partire dalla panchina. A centrocampo quasi certo l’impiego dei soliti tre: Scozzarella da playmaker, Munari e Dezi sulle mezzali con Vacca che scalpita per avere una maglia. Dovrebbe essere tutto confermato nel Novara: in porta Montipò, linea difensiva con Mantovani e Golubovic che stringono al fianco di Calderoni e i due esterni che dovrebbero essere ancora Dickmann e Di Mariano, dunque una corsia destra più difensiva e l’altra che invece sarà quella da cui i piemontesi proveranno a creare i maggiori pericoli. Con Ronaldo Pompeu Da Silva nelle vesti di regista, Moscati e Sciaudone dovrebbero avere la meglio come mezzali; davanti il tandem formato da Macheda e Riccardo Maniero, occhio a Gianluca Sansone che scalpita per un posto dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Al Tardini i favori del pronostico sorridono ai ducali, sia per la classifica che per il fattore campo: lo dice l’agenzia di scommesse Snai, con la vittoria del Parma - identificata dal segno 1 - che vale 1,75 contro il 5,50 che invece è il valore assegnato al segno 2, per il successo esterno del Novara. La differenza aiuta a capire quanto il Parma abbia il vantaggio della “carta”; invece il pareggio, per il quale dovrete come sempre giocare il segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una vincita pari a 3,20 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto per questa partita di Serie B.

