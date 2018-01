Pastore all'Inter/ Calciomercato news, oggi incontro agente-PSG: il punto sulla trattativa

Javier Pastore, centrocampista PSG - LaPresse

L’Inter non molla la presa per Javier Pastore, il grande ultimo obiettivo per questa sessione di calciomercato che ha già regalato ai nerazzurri il centrale di difesa Lisandro Lopez e il centrocampista Rafinha. Luciano Spalletti ha chiesto un uomo di qualità da schierare a ridosso di Icardi, che possa inserirsi nella retroguardia avversaria e creare un po’ di scompiglio, e il nazionale argentino sembrerebbe rispecchiare in pieno l’identikit ricercata. L’operazione non è però delle più semplici, perché, come vi abbiamo spiegato più volte, in corso Vittorio Emanuele non possono portare a termine trattative con la formula del prestito con obbligo di riscatto, ne tanto meno acquisti a titolo definitivo. L’unica opzione plausibile è quindi il prestito secco o con diritto, ed è su questo fronte che stanno lavorando in tandem i nerazzurri e lo stesso Pastore.

SIMONIAN INCONTRA IL PSG

Del resto il calciatore sudamericano ha voglia di giocare di più ed ha già trovato una bozza di accordo con l’Inter per un ingaggio che dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro netti a stagione fino al 2020/2021. La squadra meneghina non intende però andare in rottura con il PSG e per questo ha fatto andare avanti lo stesso calciatore, che dovrà essere abile a liberarsi dal su attuale club. A riguardo, si dovrebbe tenere oggi un nuovo vis-a-vis fra l’agente di Pastore, Marcelo Simonian, e la dirigenza francese, in occasione della sfida di Ligue 1 contro il Montpellier. L’entourage dell’argentino proverà per l’ennesima volta a chiedere che il proprio assistito venga liberato di modo da poter concludere la trattativa con l'Inter: sono attese novità.

