Pellegri al Monaco/ Calciomercato Juventus: oggi le visite mediche poi la firma

Pellegri al Monaco, calciomercato Juventus: il gioiello rossoblu nel Principato per una cifra record. Il 16enne del Genoa si trasferisce in biancorosso, beffata sul filo di lana la Signora

27 gennaio 2018 - agg. 27 gennaio 2018, 10.31 Davide Giancristofaro Alberti

Pietro Pellegri, attaccante Genoa - LaPresse

Si chiuderà nelle prossime ore la trattativa fra il Genoa e il Monaco per il giovane attaccante Pietro Pellegri. Se tutto andrà come previsto, già questa mattina il ragazzo sbarcherà nel Principato per sottoporsi alle rituali visite mediche. Una volta superati i controlli clinici, il 16enne gioiello rossoblu firmerà il contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni alla compagine monegasca, con un ingaggio record da un milione di euro. Pellegri non ha ancora 17 anni, li compirà il prossimo mese di marzo, ed è a tutt’oggi il più giovane calciatore ad aver mai messo piede su un rettangolo di gioco in Serie A, al pari di Amedei, con 15 anni e 280 giorni, precisamente lo scorso 22 dicembre 2016. Pellegri è inoltre il calciatore più giovane ad aver mai segnato una doppietta, nella sfida contro la Lazio di questa stagione, mentre la sua prima rete nel massimo campionato è arrivata a maggio dell’anno scorso contro la Roma, durante la partita di addio di Francesco Totti.

SFUMA L'OPERAZIONE CON LA JUVE

Sfuma sul più bello il trasferimento di Pietro Pellegri dal Genoa alla Juventus. Quella che sembrava un’operazione ormai chiusa, alla luce anche dei molteplici incontri degli ultimi giorni, è decaduta definitivamente. Il motivo, l’irruzione prorompente del Monaco, che prima ha sondato il terreno, e poi ha messo sul piatto la cifra record di 30 milioni di euro più bonus. Una somma a cui il Grifone non ha potuto dire di no anche perché la proposta dei campioni d’Italia in carica era pari a 10 milioni di euro subito, più altri dieci di bonus diluiti nel tempo. La Vecchia Signora ha provato con un rilancio da 20 + 10 di bonus, ma la proposta monegasca è risultata comunque inarrivabile e alla fine Marotta e Paratici hanno dovuto alzare bandiera bianca.

UNA TRATTATIVA DA RECORD

Un’operazione che ha già battuto ogni record, visto che mai nessun giocatore di questa età era stato ceduto ad una cifra così elevata. Il precedente record apparteneva ad Alexandro Pato, acquistato del Milan quando era 17enne per una cifra vicina ai 22 milioni di euro, ma tenendo conto che Pellegri sia ancora un ragazzo di 16 anni, si capisce ancora di più quanto clamorosa sia questa operazione. Tra l’altro al ragazzo ormai ex Genoa andranno un milione di euro ogni 12 mesi per i prossimi cinque anni, altra proposta che i bianconeri non avrebbero equiparato. Per convincere il Grifone il Monaco ha altresì assicurato il 10% su una futura rivendita superiore ai 40 milioni di euro, e forse è stato proprio questo l’ago della bilancia, visto che i biancorossi nelle ultime sessioni di mercato hanno saputo rivendere benissimo i propri gioielli, e basta pensare ai 180 milioni di euro sborsati dal PSG per Mbappe per capirlo.

