Politano, Napoli o Juventus?/ Calciomercato, disturbo bianconero per l’esterno neroverde

Politano, attaccante Sassuolo - LaPresse

Sfida sul campo e sfida sul calciomercato. E’ totale la diatriba fra Juventus e Napoli, che in attesa di riprendere la lotta per lo scudetto, stanno ora duellando a suon di milioni di euro. E’ delle ultime ore, infatti, la notizia che vuole i campioni d’Italia in carica sulle tracce di Politano. Nulla di così clamoroso, se non fosse che il 24enne di casa Sassuolo è da giorni nel mirino degli azzurri. Il club partenopeo è infatti ancora alla ricerca di un esterno di qualità dopo i casi Verdi, Lucas e Deulofeu, e starebbe appunto stringendo per avere il calciatore dei neroverdi. L’operazione sembra incanalata sui giusti binari, ma l’inserimento prorompente della Juventus rischia di far saltare i piani a De Laurentiis & company. Sia ben chiaro, non si può parlare di vera e propria trattativa fra i bianconeri e gli emiliani, fatto sta che un sondaggio è stato effettuato, e ciò basta e avanza per irritare gli azzurri.

CUADRADO PREOCCUPA

La sensazione circolante è che la Juventus stia tutelandosi in caso di un’eventuale operazione di Juan Cuadrado, che come ha annunciato ieri Allegri, potrebbe sottoporsi ad intervento chirurgico e restare fermo ai box fino a primavera inoltrata. Tenendo conto anche della cessione in prestito di Pjaca e dell’infortunio di Dybala, è logico pensare che la Signora possa fare qualcosa per rinforzarsi davanti, soprattutto se si pensa che da qui a maggio la stessa squadra torinese dovrà giocare sui tre fronti campionato, Champions League e Coppa Italia. Resta da capire se il sondaggio si tramuterà a breve in qualcosa di più concreto, e ovviamente sono attese novità già a brevissimo, visto che il calciomercato chiuderà i battenti fra pochi giorni, precisamente mercoledì prossimo.

