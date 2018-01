Pordenone-Bassano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pordenone-Bassano: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I ramarri ancora in crisi ospitano i lanciatissimi veneti

27 gennaio 2018 Fabio Belli

Per il Pordenone impegno interno contro il Bassano (foto LaPresse)

Pordenone-Bassano, diretta dal signor Zufferli di Udine, sabato 27 gennaio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma della quarta giornata di ritorno nel girone B del campionato di Serie C. Dopo l’esperienza esaltante e suggestiva vissuta in Coppa Italia, al Pordenone manca ancora la vittoria. In casa contro il Fano, con lo zero a zero di sabato scorso, i ramarri sono tornati a muovere la classifica, ma la situazione resta poco esaltante, con i neroverdi al momento ancora lontani due punti dalla zona play off nel girone B di Serie C. Il Bassano precede di due lunghezze i friulani grazie all’ottimo rendimento avuto a cavallo della sosta: tra Natale e Capodanno per i giallorossi erano arrivate due vittorie contro Fano e Ravenna, il ritorno definitivo in zona play off è stato sancito dopo la sosta col tre a uno rifilato al Santarcangelo, con reti di Proia, Zonta e Minesso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pordenone Bassano non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE BASSANO

Le probabili formazioni del match. Il Pordenone giocherà con Perilli in porta, Formiconi sull’out difensivo di destra e De Agostini sull’out difensivo di sinistra, mentre Bassoli e Stefani giocheranno al centro della retroguardia. Centrocampo a tre con Burrai, Bombari e Misuraca, i titolari nel tridente offensivo neroverde saranno invece Magnaghi, Nocciolini e Ciurria. Risponderà il Bassano con Grandi in porta, Pasini e Bizzotto difensori centrali mentre Andreoni sarà impiegato come terzino destro e Stevanin sarà impiegato come terzino sinistro nella difesa a quattro. A centrocampo terzetto titolare formato da Salvi, Proia e Bianchi, Minesso e Venitucci giocheranno invece avanzati come trequartisti alle spalle di Razzitti, unica punta di ruolo.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli utilizzati dai due allenatori saranno il 4-3-3 dal Pordenone e il 4-3-2-1 ad “albero di Natale” del Bassano. All’andata l’incontro è terminato due a due, bassanesi in gl con un autogol di Formiconi e Diop, che rimontarono le reti di Ciurria e Gerardi. L’ultimo precedente a Pordenone è terminato invece due a zero per i ramarri il 14 maggio scorso, con i gol messi a segno da Stefani (doppietta). L’ultima vittoria del Bassano in trasferta risale invece al 13 settembre del 2014.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote delle agenzie di scommesse indicano i ramarri come potenziali vincitori con quota per la vittoria interna fissata a 2.20 da Betclic, mentre Bwin offre a 3.10 la quota del pareggio e Willaim Hill alza fino a 3.30 la quota relativa al successo esterno dei veneti. Bet365 propone a 2.25 la quota dell’over 2.5, under 2.5 quotato 1.65 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.