Pro Vercelli Ascoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pro Vercelli Ascoli

27 gennaio 2018

Diretta Pro Vercelli-Ascoli, LaPresse

Pro Vercelli Ascoli sarà diretta dall’arbitro Ghersini; alle ore 15:00 di oggi, sabato 27 gennaio, la partita allo stadio Silvio Piola della città piemontese sarà una delle otto sfide del sabato pomeriggio della ventitreesima giornata di Serie B 2017-2018, secondo turno del girone di ritorno e dopo la pausa invernale. Sarà uno scontro caldissimo nella lotta per la salvezza, basta dare uno sguardo alla classifica per capire facilmente il perché: la Pro Vercelli è ultima con 18 punti, l’Ascoli invece occupa la penultima posizione a quota 20 punti. Siamo ancora a gennaio e quindi non si può ancora dire che chi perde è perduto (gioco di parole fortemente voluto), ma è chiaro che chi uscisse sconfitto dal campo oggi pomeriggio subirebbe un duro colpo.

Questo vale in particolar modo per la Pro Vercelli, che è sul fondo e gioca in casa: una sconfitta rischierebbe davvero di isolare il fanalino di coda, che in settimana ha vissuto una nuova svolta tecnica con il ritorno di Gianluca Grassadonia al posto di Gianluca Atzori, la cui avventura sulla panchina della gloriosa Pro è durata solamente per tre giornate a cavallo della sosta. L’Ascoli di Serse Cosmi aveva chiuso bene l’andata espugnando il campo del Brescia, ma il rientro dopo la sosta ha visto i marchigiani sconfitti in casa dal Cittadella, ripiombando dunque verso il fondo: un bel risultato a Vercelli costituirebbe una grande spinta per l’Ascoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pro Vercelli Ascoli verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 7, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Piola anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI ASCOLI

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Pro Vercelli Ascoli, partiamo considerando le scelte di Gianluca Grassadonia, che torna dopo il breve interregno di Atzori: difficile comunque ipotizzare stravolgimenti, ipotizziamo un 4-3-3 con Marcone in porta; Germano terzino destro, Legati e Bergamelli centrali, Mammarella a sinistra; nel terzetto di centrocampo Castiglia, Vives e Altobelli; Vajushi, Raicevic e Gatto. Quanto alla probabile formazione dell’Ascoli, ipotizziamo per mister Serse Cosmi un 3-5-2 con Lanni fra i pali, protetto dalla retroguardia a tre con De Santis, Addae e Cinaglia; nel folto centrocampo ci attendiamo da destra a sinistra Florio, Carpani, Buzzegoli, Bianchi e Baldini; infine il tandem d’attacco, che dovrebbe essere composto da Varela in appoggio a Perez.

QUOTE E PRONOSTICO

In base alla classifica il pronostico in questa partita fra Pro Vercelli ed Ascoli si annuncia incerto, potrebbe incidere il fattore campo secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai in uno scontro diretto in zona salvezza che promette in ogni caso scintille: di conseguenza, il segno 1 che indica chiaramente una vittoria casalinga della Pro Vercelli pagherebbe 2,10 volte la posta in palio, mentre la quota si alza - sia pure non di tantissimo - per il pareggio e per la vittoria esterna dell’Ascoli, considerata l’opzione meno probabile. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,15 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 3,80.

