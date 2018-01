Probabili formazioni/ Chievo Juventus: quote, le ultime novità live (Serie A 22^ giornata)

27 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Chievo Juventus, Serie A 22^ giornata (Foto LaPresse)

Chievo Juventus va in scena alle ore 20:45 di sabato 27 gennaio: secondo anticipo nella 22^ giornata della Serie A 2017-2018, con i bianconeri che tra pochi giorni avranno l’andata della semifinale di Coppa Italia e dunque sono costretti a giocare di sabato. Anticipando il Napoli, che possono temporaneamente scavalcare per prendersi il comando della classifica: sarebbe solo questione di ore probabilmente, ma intanto verrebbe lanciato un nuovo “attacco” in una guerra di nervi e di campo che potrebbe durare da qui alla fine del campionato. Il Chievo ha più squadre da controllare: ha gli stessi punti del Sassuolo e si trova a +6 sulla Spal terzultima, ma almeno altre due rivali possono infastidirlo in una corsa salvezza che sembrava archiviata e invece è diventata più complicata del previsto. Aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, studiamo approfonditamente in che modo i due allenatori le potrebbero disporre in campo con una lettura dettagliata delle probabili formazioni di Chievo Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

La Juventus si presenta come favorita al Bentegodi: per i bookmaker dell’agenzia di scommesse Snai la quota che accompagna la sua vittoria, identificata dal segno 2, vale 1,35 mentre per il successo interno del Chievo siamo addirittura vicini alla doppia cifra, con una quota di 9,25. Probabilmente al momento non c’è tutta questa distanza tra le due squadre in campo sabato sera; ad ogni modo il segno X, che è quello che dovrete giocare se credete che questa partita finirà con un pareggio, vi permetterebbe di guadagnare 4,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO JUVENTUS

GLI 11 DI MARAN

Non sono troppi i dubbi che accompagnano Rolando Maran a poche ore dalla partita: verosimilmente il tecnico del Chievo deve sciogliere soltanto due nodi. Il primo riguarda la difesa: Bani, che ha giocato tanto ultimamente, potrebbe prendersi un turno di riposo lasciando il campo a Bostjan Cesar, che farebbe coppia con Tomovic sempre favorito su Dainelli e il rientrante Gamberini. Il secondo dubbio è in attacco, dove Inglese non ce la fa: anche qui si segue la strada dell’esperienza e della cabala, dentro Pellissier - in luogo di Stepinski - che ha una tradizione favorevole contro la Juventus. Per il resto, tutto confermato: Sorrentino tra i pali, Cacciatore e Gobbi ad agire sugli esterni, Radovanovic in posizione di playmaker con il dinamismo di Bastien ed Hetemaj a dargli una mano sulle corsie laterali. Alle spalle delle due punte ci sarà Birsa; Pucciarelli come seconda punta, anche se il ritorno di Meggiorini potrebbe essere subito valevole di una maglia dal primo minuto visto il lavoro di ripiegamento e sacrificio che l’ex Torino sa garantire.

I DUBBI DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri ritrova Buffon e Marchisio: possono essere in campo tutti e due, perchè il Principino è in ballottaggio per prendere il posto di un Matuidi non al meglio e sarà verificato prima della partita. In alternativa, altre due soluzioni: quella con Bentancur spostato centralmente per favorire Pjanic da mezzala, e quella con Sturaro che si è già visto per uno spezzone contro il Genoa. In ogni caso Khedira dovrebbe avere il suo posto sul centrodestra; agirà in una catena con Douglas Costa - che resta favorito su Bernardeschi - e De Sciglio, che per questa partita dovrebbe prendere il posto di Lichtsteiner che, rientrato nella lista Champions League, potrà avere le sue occasioni anche in Europa. A sinistra resta il dubbio tra Alex Sandro e Asamoah: dipenderà anche dalle scelte che Allegri vorrà operare in Coppa Italia. Benatia e Chiellini formano la coppia centrale a protezione di Buffon, mentre sulla sinistra offensiva viaggia ancora verso una maglia Mandzukic, che potrebbe restare fuori qualora Douglas Costa venisse traghettato sulla corsia dove ama maggiormente giocare. Higuain sarà la prima punta: in campionato non segna da tempo, chissà che sia questa la partita giusta per sbloccarsi.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO JUVENTUS: IL TABELLINO

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 40 Tomovic, 12 B. Cesar, 18 Gobbi; 77 Bastien, 8 Radovanovic, 56 P. Hetemaj; 23 Birsa; 31 Pellissier, 20 Pucciarelli

A disposizione: 90 Seculin, 98 Confente, 14 Bani, 3 Dainelli, 5 Gamberini, 2 Jaroszynski, 4 N. Rigoni, 27 Depaoli, 7 Garritano, 11 Léris, 69 Meggiorini, 9 Stepinski

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: -

Indisponibili: L. Castro, Inglese

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 30 Bentancur, 5 Pjanic; 11 Douglas Costa, 9 Higuain, 17 Mandzukic

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 24 Rugani, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 33 Bernardeschi, 27 Sturaro, 14 Matuidi

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Howedes, Cuadrado, Dybala

