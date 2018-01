Probabili formazioni/ Milan Lazio: diretta tv, orario e le ultime notizie live (22^ giornata Serie A)

Probabili formazioni Milan Lazio: diretta tv e orario del match. Alla vigilia della 22^ giornata di Serie A in casa biancoceleste rimane in forte dubbio il bomber Ciro Immobile.

27 gennaio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Milan Lazio (LaPresse)

Il Milan di Gennaro Gattuso torna in campo nella 22^ giornata della Serie A e lo farà contro la Lazio domani tra le mura di San Siro: fischio d’inizio alle ore 18.00. Un nuovo banco di prova rischioso per la squadra rossonera che dovrà confermare le belle cose viste negli ultimi appuntamenti contro una delle squadre più in forma di questa prima parte del campionato di Serie A. Sia Gattuso che Inzaghi però dovranno fare a meno di alcuni loro punti di riferimento nella probabile formazione iniziale: per i rossoneri Ricardo Rodriguez è squalificato, mentre in casa biancoceleste rimane in dubbio Ciro Immobile, per infortunio. Diamo quindi ora un occhio più da vicino alle probabili formazioni di Milan-Lazio.

INFO DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Come al solito è stata garantita ampia copertura mediatica anche a questo match della 22^ giornata della Serie A e la diretta tv della partita è garantita sul digitale terrestre di Premium che sulla tv satellitare di Sky, con diretta streaming video prevista tramite i relativi servizi. Su Premium ricordiamo che l’appuntamento con San Siro è atteso alle ore 18.00 ai canali Premium Sport e Premium sport HD: per la tv di Sky invece i canali di riferimento saranno Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI GATTUSO

Dopo tanti esprimenti tattici falliti, possiamo ora dire che sotto la direzione di Gattuso il Milan ha un probabile formazione titolare: alla viglia del match con la Lazio però ovviamente qualche dubbio rimane sempre possibile. Partendo dalla difesa ecco che infatti nel reparto a 4 davanti al solito Gigio Donnarumma, l’assenza annunciata di Ricardo Rodriguez pone il tecnico rossonero davanti al primo dubbio. Confermata la coppia centrale Bonucci-Romagnoli, è assai probabile che Abate prenda il posto dello svizzero con Calabria posto sull’altra corsia. Terzetto invece confermato in mediana: l’ex del match Lucas Biglia sarà in cabina di regia, con Kessie e Bonaventura al suo fianco. Qualche dubbio in più invece per l’attacco: imprescindibile Suso sull’esterno, con Kalinic che si gioca il posto di prima punta con Cutrone e Andrè Silva mentre sull’altra corsia si accenderà il duello Calhanoglu-Borini.

I DUBBI DI INZAGHI

Il dubbio numero 1 in casa Lazio riguarda le condizioni di Ciro Immobile: il bomber è un elemento prezioso per la formazione biancoceleste che pure ha mostrato di saper vincere anche senza la sua punta di riferimento. In ogni caso il capocannoniere della serie A farà di tutto per presentarsi in campo: lo diamo quindi in dubbio nel 3-4-2-1 classico di Inzaghi, che potrebbe diventare 3-5-2 come visto contro l'Udinese pochi giorni fa. Nella prima ipotesi ecco che in difesa vedremo davanti a Strakosha, il terzetto composto da De Vrij, Radu e uno tra Caceres e Wallace. Per la mediana del club capitolino ecco poi la coppia centrale con Lucas Leiva e Parolo mentre Marusic e Lulic si occuperanno delle corsie più esterne. Per l’attacco torna forte il nome di Luis Alberto, tenuto praticamente a riposo contro i friulani in settimana: con lui ecco il solito Milinkovc Savic a supporto di Felipe Anderson prima punta.

IL TABELLINO

Milan (4-3-3): 99 G Donnarumma; 20 Abate, 19 Bnucci, 13 Romagnoli, 2 Calabria; 79 Kessie, 21 Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 7 Kalinic, 10 Calhanoglu. All Gattuso

Lazio (3-4-2-1): 1 Strakosha; 13 22 Caceres, 3 De Vrij, 26 Radu; 77 Marusic, 6 Lucas Leiva, 16 Parolo, 19 Lulic; 18 Luis Alberto, 21 Milikovic Savic, 10 Felipe Anderson. All Inzaghi.

