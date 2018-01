Probabili formazioni/ Napoli Bologna: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 22^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Bologna: diretta tv e orario. Nessun dubbio per l'11 di Mister Sarri nel match casalingo di Serie A contro Simone Verdi e i felsinei.

27 gennaio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Napoli Bologna (LaPresse)

Il match tra Napoli e Bologna si accenderà soltanto domani, domenica 28 gennaio alle ore 15.00 ed sarà valido per la 22^ giornata del Campionato di Serie A. Il caso del calciomercato in casa azzurra Simone Verdi quindi scenderà in campo al San Paolo per affronterà quelli che per pochi giorni pareva sarebbero diventati i suoi prossimi compagni di squadra. Ecco perché l’esterno felsineo come tutta la formazione rossoblu ha un motivo in più per fare bene contro la capolista del campionato. Di contro però ecco che propri arrivano come la sua formazione non ha alcuna intenzione di perdere la prima posizione in graduatoria contro gli emiliani. La sfida quindi si annuncia davvero avvincente: vediamo allora nel dettaglio le probabili formazioni studiate per la partita tra Napoli e Bologna.

INFO DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita tra Napoli e Bologna, attesa per le ore 15.00 sarà come al solito visibile in diretta tv, sulla piattaforma di Sky come sul digitale terrestre di Mediaset. Ricordiamo dunque che per gli abbonati alla tv di Mediaset premium l’appuntamento con la sfida al San Paolo sarà ai canali Premium sport 1 e Premium Sport 1 HD; sul satellitare di Sky la partita sarà visibile al canale Sky Calcio 1 HD. Ricordiamo inoltre che la sfida sarà visibile in diretta streaming video, oltre che tramite le app Sky Go e Premium Play anche tramite il portale Elevensport.tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI SARRI

Non ci attendiamo alcuna sorpresa nella probabile formazioni di Mister Sarri anche per questo match della 22^ giornata della Serie A: solo un eventuale fatalità potrebbe infatti suscitare qualche ballottaggio nello spogliatoio azzurro. Ecco quindi che nel solito 4-3-3 di fronte a Reina troveremo in difesa il duo centrale Albiol e Koiulibaly, con Hysaj e Mario Rui attesi invece nelle corsie. In mediana ecco che torna dal primo minuto Hamsik, con Jorginho in cabina di regia e Allan di nuovo protagonista sulla mezz’ala. Nessuna novità anche per l’attacco: come al solito vedremo Mertens al vertice del tridente. Il belga da poco tornato al gol completerà il reparto con Callejon e Insigne.

I DUBBI DI DONADONI

Qualche dubbio e acciaccato in più invece in casa Bologna, dove comunque Donadoni farà di tutto per mettere in campo il suo Bologna migliore contro gli azzurri di Sarri. Ecco quindi che la probabile formazione felsinea si schiera in campo con un modulo speculare che vedrà tra i pali Mirante. In difesa non mancherà la coppia centrale formata da De Maio e Helander, mentre Mbaye e Masina dovrebbero occuparsi delle corsie più esterne. Per la cabina di regia del club emiliano ecco poi il grande ritorno di Dzemaili dopo la parentesi canadese: faranno da mezz’ali Poli e Donsah, benchè quest’ultimo sia in dubbio con Pulgar. Per il tridente tutte le maglie dei titoli appaiono ben più che confermate: non mancherà Verdi con Destro prima punta e Palacio a supporto sull’altra corsia.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): 25 Reina; 6 Mario Rui, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 24 Insigne, 14 Mertens, 7 Callejon All. Sarri

Bologna (4-3-3): 83 Mirante; 25 Masina, 6 De Maio, 20 18 Helander, 15 Mbaye; 16 Poli, 7 Dzmaili, 77 Donsah; 14 Palacio, 10 Destro, 9 verdi. All Donadoni.

© Riproduzione Riservata.