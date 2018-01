Probabili formazioni/ Roma Sampdoria: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 22^ giornata)

Probabili formazioni Roma Sampdoria: diretta tv e orario. Problemi in casa giallorossa per Di Francesco, tra mercato e assenti in questo big match della 22^ giornata di Serie A.

27 gennaio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Roma Sampdoria (LaPresse)

Roma e Sampdoria tornano in campo a sfidarsi dopo che solo pochi giorni fa si sono fronteggiate al Marassi per il match di recupero di Serie A: questa sfida però si accenderà all’Olimpico alle ore 20.45 e sarà valida nella 22^ giornata di campionato. Di fronte al pubblico id casa quindi la compagine di di Francesco ha l’opportunità di riscattare l’1-1 ottenuto in settimana in terra ligure, ma la sfida non si annuncia facile viste anche le forti defezioni nella formazione. A parte il caso mercato Edin Dzeko, infatti dovrebbero rimanere in tribuna perchè acciaccati Daniele De Rossi, El Shaarawy e Perotti: ci son invece buone speranze di recuperare all’ultimo Gonalons. Non avrà di questi problemi invece Giampaolo che dopo quanto fatto nelle ultime giornate di campionato, potrebbe anche puntare di nuovo sul Fabio Quagliarella. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio le scelte dei tecnici per le probabili formazioni della partita Roma-Sampdoria.

INFO DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Sarà garantita un'ampia copertura mediatica al match atteso all’Olimpico alle ore 20.45 di domani: diretta tv garantita infatti sia sulla piattaforma satellitare che sul digitale terrestre a pagamento. Appuntamento quindi sul digitale di Mediaset premium ai canali Premium Sport e Premium Sport HD; su Sky invece i canali di riferimento saranno Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD, e Sky Calcio 1 HD.

LE PROBABILI FORMAZIONI

I DUBBI DI DI FRANCESCO

Al netto di probabili trasferimenti di mercato e infortuni, possiamo dire che almeno in attacco, la coperta rimane corta in casa Roma. Di Francesco infatti nel tridente d’attacco dovrebbe puntare come prima punta Schick: di fianco al ceco potremmo vedere Under e Gerson anche se lo schieramento risulta di certo inusuale. Qualche certezza in più per i giallorossi arriva dalla mediana: con De Rossi out ecco che torna Pellegrini titolare, con i soliti Strootman e Nainggolan a completare il reparto a centrale. Non ci sono dubbi in difesa invece nella probabile formazione della Roma: Fazio e Manolas si collocheranno di fronte a Alisson mentre Florenzi e Kolarov si occuperanno di nuovo delle corsie più esterne.

LE SCELTE DI DONADONI

Qualche preoccupazione in meno invece per Giampaolo, che pure dovrà fare i conti con qualche giocatore un po’ stanco dopo il doppio turno ravvicinato. Confermato in ogni caso il modulo per la probabile formazione della Sampdoria ovvero il solito 4-3-1-2 come pure il numero 1 tra i pali che sarà Viviano. In difesa ecco che ritorna a disposizione del tecnico dopo un turno di squalifica Sala: Giampaolo però dovrebbe preferirgli Bereszynski alla destra, con il duo Silvestre-Ferrari atteso al centro del reparto. Sulla corsia opposta andrà invece in scena il ballottaggio tra Strinic e Murru. Per la mediana ecco che invece vediamo che le maglie dei titolari andranno sulle spalle di Torreira, di nuovo in cabina di regia, mentre Linetty e Barreto faranno da mezz’ali. In attacco appare probabile che vedremo di nuovo titolare Quagliarella, ma solo se il bomber blucerchiato è in forze: allora potrebbe diventare senza dubbio il jolly dello stesso Giampaolo. Confermati Ramirez sulla trequarti mentre l’altro titolare in attacco nel modulo a due punte sarà Zapata.

IL TABELLINO

Roma (4-3-3): 1 Alisson, 24 Florenzi, 20 Fazio, 44 Manolas, 11 Kolarov; 7 Pellegrini, 6 Strootman, 4 Nainggolan; 30 Gerson, 14 Schick, 17 Under. All Di Francesco

Sampdoria (4-3-1-2): 2 Viviano; 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 13 Ferrari, 17 Strinic; 16 Linetty, 34 Torreira, 8 Berreto; 90 Ramirez; 27 Quagliarella, 91 Zapata. All Giampaolo.

© Riproduzione Riservata.