Probabili formazioni Serie A/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori (22^ giornata)

Probabili formazioni Serie A: le scelte degli allenatori in vista della 22^ giornata del Campionato. E' emergenza in casa Cagliari tra assenti e squalificati.

27 gennaio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie A (LaPresse)

Il Campionato della Serie A torna in campo e lo fa nel weekend del 27 e 28 gennaio 2018 con la sua 22^ giornata, ovvero la 4^ del girone di ritorno: occorre dunque esaminare nel dettaglio quali potrebbero essere le probabile formazioni che vedremo impegnate in vari campi. Prima però di analizzare i moduli e i dubbi dei vari allenatori occorre ovviamente vedere che cosa ci propone il calendario ufficiale della Serie A. Saranno infatti ben due gli anticipi del sabato ovvero la sfida tra Sassuolo e Atalanta, attesa per le ore 18.00 e il match Chievo-Juventus, previsto per le ore 20.45. Saranno invece 8 gli incontri previsti per domenica 29 gennaio, che sarà inaugurata dal lunch match tra Spal e Inter atteso alle ore 12.30. 5 poi le partite che animeranno il pomeriggio a partire dalle ore 15.00 e ovvero Crotone-Cagliari, Fiorentina-Verona, Genoa-Udinese, Napoli-Bologna e Torino-Benevento. La 22^ giornata della Serie A poi si chiuderà con le partite Milan-Lazio alle ore 18.00 a San Siro e il match tra Roma e Sampdoria, in programma invece alle ore 20.45. Vediamo quindi ora partita per partita le probabili formazioni della 22^ giornata della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ATALANTA

Per il primo anticipo della serie A Iachini ritrova Politano nonostante le voci di mercato: parecchi però i ballottaggi a centrocampo con Manganelli in dubbio con Sensi e Missiroli in lotta con Duncan. Per la Dea invece le certezze sono in difesa con il solido tridente con Caldara, Masiello e Toloi di fronte al solito Berisha.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO JUVENTUS

Allegri dovrà fare ancora meno di Dybala in attacco: ecco quindi che tornano in auge Douglas Costa e Bernardeschi. Per il Chievo dovremmo invece rivedere Pellissier ora in coppia con Pucciarelli fin da primo minuto, dato che Inglese potrebbe ancora non essere al top della condizione.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL INTER

Per la sfida dal Mazza Spalletti porrebbe dare fiducia al duo Cancelo-D’Ambrosio in difesa con il reparto completato dai soliti Skriniar e Miranda. Per i ferraresi ecco che dovrebbe trovare Paloschi, convocabile dal primo minuto, mentre rischiano la panchina Borriello e Salomon.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE CAGLIARI

Diego Lopez dovrà fare i conti con numerosi assenti in questa 22^ giornata di campionato: nella situazione di emergenza l’attacco dovrebbe essere affidato a Farias con uno tra Giannetti e Deiola (con cambio di modulo tattico con quest’ultimo).

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA VERONA

Si va verso il 4-3-3 come modulo per la viola di Pioli: in mediana quindi ecco che vedremo Badelj in cabina di regia con Veretout e Benassi usati come mezz’ali. Calcoli complicati invece in casa Verona tra assenti annunciati e squalificati: in attacco si va verso il tridente Verde-Petkovic-Matos.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA UDINESE

Il Genoa di Ballardini ritrova Zukanovic, che dovrebbe completare il reparto difensivo a tre con Izzo e Spolli. In casa friulana invece si scommette sul ritorno a disposizione di Lasagna che con De Paul farebbe da doppia punta d’attacco al Marassi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA

11 confermato per Sarri al San Paolo con Hamsik titolare in mediana assieme ai soliti Allan e Jorginho. Poche novità anche per il Bologna di Donadoni che in attacco si affiderà al già visto tridente con Verdi, Destro e Palacio.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO BENEVENTO

In casa granata rimane in dubbio Belotti: il Gallo è dato almeno per la panchina, ma in ogni caso l’attacco del Torino vedrà titolari Iago Falque, Niang e Ljajic. Pochi dubbi anche per il Benevento, dove il 3-4-1-2 vedrà come punte Coda e Brignola, con Guilherme sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

Scelte ben chiare quelle di Gattuso che potrebbe avere qualche dubbio solo in difesa, vista la squalifica di Ricardo Rodriguez: non cambierà in ogni caso il modulo 4-3-3. La Lazio invece potrebbe dover fare a meno di Ciro immobile: le alternative in attacco comunque non mancano e dovremmo vedere Felipe Anderson prima punta con Milikovic Savic e Luis Alberto a supporto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA

Di Francesco deve valutare le condizioni di De Rossi, El Shaarawy Gonalons prima di stilare la sua probabile formazione: il dubbio Dzeko dovrebbe rilanciare Schick dal primo minuto. Giampaolo invece per l’attacco potrebbe anche rilanciare di nuovo Quagliarella, nonostante il triplo lavoro: Zapata rimane comunque confermato nel modulo a due punte.

© Riproduzione Riservata.