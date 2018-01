Probabili formazioni Serie B/ Moduli, scelte e i dubbi degli allenatori (23^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: le scelte degli allenatori per la 23^ giornata del campionato cadetto. Torna sulla panchina della Pro Vercelli Gianluca Grassadonia.

27 gennaio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie B (LaPresse)

Il Campionato di Serie B torna protagonista in questo weekend e occorre ora andare avere quali potrebbero essere le scelte dei rispettivi allenatori per le probabili formazioni che scenderanno in campo nella 23^ giornata della cadetteria. In attesa però di analizzare nel dettaglio tutti i dubbi dei vari tecnici, tocca vedere prima che cosa ci propone il calendario per questo turno della Serie B che prevederà ben due posticipi oltre all’anticipo andato in scena ieri tra Pescara e Perugia. Come al solito gran parte dei match del 23^ turno di Serie B si concentrerà nella giornata di sabato con ben 8 incontri previsti per le ore 15.00. Si giocheranno quindi le sfide Avellino-Cremonese, Bari-Empoli, Carpi-Spezia, Entella-Foggia, Palermo-Brescia, Parma-Novara, Pro Vercelli-Ascoli e Venezia-Cesena. Il primo posticipo della giornata sarà la partita tra Cittadella e Frosinone attesa domenica alle ore 17.30: chiuderemo con Ternana-Salernitana attesa il 28 gennaio alle ore 20.30. Vediamo ora nel dettaglio quali potrebbero essere le probabili formazioni attese nella 23^ giornata della Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI SPEZIA

Per la sfida casalinga i falconi dovrebbero mettersi in campo di nuovo con il 3-5-2 che vedrebbe in attacco i due titolari Malcore e Nzola. Sarà invece il solito 4-3-1-2 per Gallo e il suo Spezia con in difesa di fronte al solito di Gennaro la coppia collaudata al centro Terzi-Giani, mentre Del Col e Lopez presidieranno le corsie esterne

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI ASCOLI

In settimana la Pro Vercelli ha riabbracciato Grassadonia: probabile che venga mantenuta anche oggi la difesa a quattro con Marcone tra i pali oltre al duo centrale Legati-Bergamelli, mentre saranno Mammarella e Germano a presidiare le corsie. Per l’Ascoli di Cosmi ecco invece il solito 3-5-2 che vedrà titolari in attacco Varela e Perez.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CESENA

Il Venezia di Inzaghi ha bisogno di risposte: ecco quindi che in campo nella probabile formazione veneta vedremo in cabina di regia Modolo (Bentivoglio è squalificato) con Signori e Pinato al suo fianco mentre il duo Zampano-Garofalo penserà alle corsie più esterne. I cavallucci marini risponderanno con il 4-4-1-1 che vedrà in attacco i soliti Jallow e Cacia.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO BRESCIA

I rosanero di Tedino vogliono conservare la prima piazza in classifica: nel match casalingo quindi punteranno su La Gumina e Traikojvski come unici punti di riferimento in attacco. Il Brescia di Boscaglia risponderà con un modulo quasi speculare che vedrà in attacco invece Torregrossa e Caracciolo

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO CREMONESE

Novellino farà affidamento in mediana al duo centrale D’Angelo-Di Tacchio mentre a presidio dei corridoi più esterni dovremmo trovare Molina e Bidaoui. Per la probabile formazione di Tesser, che opterà per il 4-3-3, le chiavi della cabina di regia andranno a Pesce, con Cavion e Croce come mezz’ali.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA NOVARA

D’Aversa sceglierà di nuovo il 4-3-3 che vedrà in attacco Baraye supportato da Insigne e il nuovo arrivo dal mercato di gennaio Amato Ciciretti. Corini e i suoi piemontesi si disporranno in campo con il 3-4-3 e il tecnico dovrebbe consegnare le maglie da titolare in avanti a Macheda, Di Mariano e Maniero.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA FOGGIA

Nella sfida casalinga al Comunale di Chiavari Aglietti dovrebbe scommettere sul 4-3-3 come modulo tattico: in mediana ecco che Troiano sarà il regista dell’azione ligure con Palermo e Crimi attesi come mezz’ala. Per il Foggia sarà invece il 3-5-2 il modulo di riferimento: in attacco non dovrebbero mancare come titolari Floriano e Beretta, anche se Mazzeo e Nicastro rimangono a disposizione di Stroppa.

PROBABILI FORMAZIONI BARI EMPOLI

Grosso dovrebbe optare ancora per il solito 4-3-3- che vedrà davanti nel tridente offensivo Galano, Nenè e Improta. Conferme in avanti anche per l’Empoli di Andreazzoli con Donnarumma e Caputo titolari sicuri nella trasferta al San Nicola.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA FROSINONE

Venturato e il suo Cittadella peseranno, per il posticipo domenicale, ancora sulle spalle di Literi e Kouame attesi come prime punte della formazione granata. Modulo speculare per Longo e il Frosinone: qui però le due punte saranno Dionisi e Ciofani, con Ciano atteso sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA SALERNITANA

Sarà 4-2-3-1 per gli umbri di Pochesci: di fronte quindi al solito Plizzari non mancherà in difesa il duo centrale Vitiello-Marino, con Zanon e Ferrari attesi sulle corsie più esterne. Per mister Colantuono e la sua Salernitana il modulo tattico sarà invece il 4-3-3: in attacco quindi non mancheranno Rossi prima punta con Sprocati e Di Roberto a sostegno.

