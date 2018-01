Probabili formazioni/ Spal Inter: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 22^ giornata)

Probabili formazioni Spal Inter: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano al Mazza per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A

27 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Spal Inter, Serie A 22^ giornata (Foto LaPresse)

Spal Inter è il lunch match della ventiduesima giornata di Serie A 2017-2018: al Mazza si gioca infatti alle ore 12:30 di domenica 28 gennaio. Reduce dal pareggio interno contro la Roma, l’Inter va a caccia di una vittoria che manca ormai da tempo; la flessione ha impedito ai nerazzurri di rimanere agganciati al treno scudetto, ora l’obiettivo principale è confermarsi nelle prime quattro e dunque fare la corsa su Lazio e Roma, le avversarie per la qualificazione alla Champions League. La Spal invece sarebbe retrocessa se il campionato finisse oggi, ma ha tutte le possibilità di salvarsi: deve recuperare soltanto due punti al Crotone, e ci sono almeno altre quattro squadre che potrebbero essere coinvolte nella corsa. Aspettando il calcio d’inizio, andiamo dunque a vedere quali sono i dubbi e le certezze dei due allenatori per questa partita, leggendo dettagliatamente le probabili formazioni di Spal Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Inter sarà trasmessa in diretta tv da entrambe le televisioni a pagamento: sul satellite i canali sono Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, dovrete andare su Premium Sport e Premium Sport HD per il digitale terrestre. Come sempre le rispettive applicazioni, Sky Go e Premium Play, permetteranno di assistere alla partita anche in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL INTER

I DUBBI DI SEMPLICI

Potrebbero non farcela Salamon e Borriello, alle prese con problemi di natura fisica: in attacco allora spazio ad Antenucci, che dovrebbe essere favorito su Paloschi per affiancare il sempre più importante Floccari. In difesa dovrebbe essere il nuovo arrivato Thiago Cionek a completare il terzetto, piazzandosi sul centrodestra con Felipe dall’altra parte e Vicari centrale; in porta Meret ha recuperato, ma in questo momento il titolare è Alfred Gomis che viaggia verso la conferma anche per domenica. Vedremo l’altro nuovo acquisto della Spal dal primo minuto: Kurtic è infatti candidato per una delle due mezzali, dall’altra parte Alberto Grassi e Schiattarella sono in ballottaggio mentre al centro del campo opererà sicuramente Viviani. L’altra soluzione potrebbe essere Mattia Vitale che però parte in leggero svantaggio sui suoi diretti concorrenti per una maglia; per quanto riguarda le corsie, a destra ci sarà Manuel Lazzari mentre sulla mancina è testa a testa tra Filippo Costa e Mattiello, con la sensazione che questa volta il primo possa essere favorito.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Aria di rinnovamento in casa Inter: Joao Mario è partito verso Londra, arriva la prima convocazione per Rafinha che andrà in panchina e potrebbe avere spazio nel secondo tempo. Per il resto, la formazione titolare di Luciano Spalletti non dovrebbe cambiare: a centrocampo rischia Gagliardini che arriva da un momento di appannamento, spazio a Brozovic che agirà al fianco di Matias Vecino con Borja Valero che come sempre è destinato a ricoprire il ruolo di trequartista. In difesa è pronto a rientrare D’Ambrosio, ma lo farà a destra: in questo momento Joao Cancelo è uno dei giocatori più in forma e il suo allenatore vuole vederlo in campo ancora dal primo minuto. Coppia centrale formata ovviamente da Miranda e Skriniar: solo panchina per Lisandro Lopez. In attacco non si cambia: Candreva e Perisic continuano a essere gli esterni alti, con Mauro Icarci che va a caccia del titolo di capocannoniere.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL INTER: IL TABELLINO

SPAL (3-5-2): 1 A. Gomis; 4 Cionek, 23 Vicari, 27 Felipe; 29 M. Lazzari, 19 Kurtic, 77 Viviani, 88 A. Grassi, 33 F. Costa; 10 Floccari, 7 Antenucci

A disposizione: 97 Meret, 92 G. Marchegiani, 6 Cremonesi, 15 Vaisanen, 24 M. Vitale, 28 Schiattarella, 85 Dramé, 14 Mattiello, 9 F. Bonazzoli, 43 Paloschi, 22 Borriello

Allenatore: Leonardo Semplici

Squalificati: -

Indisponibili: Salamon, Pa Konate

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Joao Cancelo, 25 Miranda, 37 Skriniar, 33 D'Ambrosio; 77 Brozovic, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 55 Nagatomo, 2 Lisandro Lopez, 13 Ranocchia, 21 Santon, 29 Dalbert, 8 Rafinha, 5 Gagliardini, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Vanheusden

