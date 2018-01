Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite (22^ giornata, oggi 27 gennaio)

Pronostico Serie A, le quote e le scommesse per la 22^ giornata. Juventus favorita nell'anticpo del sabato contro il Chievo al Bentegodi, nonostante le defezioni.

27 gennaio 2018 Michela Colombo

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

Dopo che in settimana si son disputati anche gli ultimi recuperi, ecco che la Serie A torna a giocare e appassionare con le partite della 22^ giornata: quali saranno quindi i pronostici stilati dalla nostra redazione? Prima però di esaminare più da vicino quote e scommesse vediamo che cosa ci propone il calendario ufficiale del primo campionato italiano. Secondo il programma infatti saranno ben due gli anticipi previsti per sabato ovvero il match Sassuolo-Atalanta previsto alle ore 18.00 e la sfida Chievo-Juventus, attesa invece alle ore 20.45. Saranno quindi ben 8 le partite in programma per domenica 28 gennaio: la giornata sarà inaugurata dal lunch match al Paolo Mazza tra Spal e Inter alle ore 12.30. Alle ore 15.00 saranno invece 5 le sfide che avranno inizio e quindi Crotone-Cagliari, Fiorentina-Verona, Genoa-Udinese, Napoli-Bologna e Torino-Benevento. La 22^ giornata della Serie A si chiuderà quindi alle ore 18 con Milan-Lazio e poi con la sfida serale delle ore 20.45 tra Roma e Sampdoria. Vediamo quindi partita per partita che cosa ci dicono i pronostici stilati alla vigilia per le sfide della 22^ giornata della Serie A.

PRONOSTICO SASSUOLO ATALANTA

Benchè la sfida abbia luogo tra le mura di casa della compagine emiliana è proprio la Dea di Mister Gasperini la favorita al successo in questo anticipo. Dopo la sconfitta rimediata per un soffio contro il Napoli l’Atalanta dopo tutto ha fretta di tornare a correre ai gradini più alti della classifica, mentre il Sassuolo sta vivendo un metodo piuttosto opaco.

PRONOSTICO CHIEVO JUVENTUS

Il Bentegodi di certo non è un campo facile ma contro i clivensi la formazione di Allegri non dovrebbe alcun problema a trovare la vittoria, anche a formazione decimata, visto che sia Dybala che Matuidi non dovrebbero essere della partita.

PRONOSTICO SPAL INTER

Al Paolo Mazza, l’Inter di Spalletti cerca il riscatto dopo alcuni risultati negativi e prestazioni non in linea con le aspettative. Il favore dl pronostico è tutto per i nerazzurri, benchè sia proprio in casa che gli spalline hanno trovato due delle tre vittorie finora conseguite.

PRONOSTICO CROTONE CAGLIARI

Sfida aperta tra le tra mura dello Ezio Scida: entrambe le squadre in campo rimangono infatti in fondo alla graduatoria del campionato e sono a un passo dal pericolo retrocessione. I numeri registrati in casa e fuori purtroppo non ci sono d’aiuto per assegnare il favore del pronostico.

PRONOSTICO FIORENTINA VERONA

Complice la classifica e il fattore campo, la squadra di Pioli pare la favorita alla vigilia nella partita contro gli scaligeri. Va però notato che al momento i toscani non stanno vivendo un gran momento di forma, avendo recuperato una sola vittoria negli ultimi 5 turni di serie A disputati.

PRONOSTICO GENOA UDINESE

Se l’Udinese dall’arrivo in panchina di Massimo Oddo difficilmente ha perso o ha registrato prestazioni negative, va anche detto che il Marassi rimane sempre un campo davvero ostico. Pronostico aperto quindi per la sfida friulana contro il Genoa, che ha pur registrato negli ultimi turni numeri davvero interessanti.

PRONOSTICO NAPOLI BOLOGNA

La voglia di Verdi come quella di tutti i felsinei di far male al Napoli, dopo le vicende di mercato potrebbe far salire le quote del Bologna nella partita della 22^ giornata di Serie A. Numeri alla mano però la formazione di Sarri rimane l’indiziata numero 1 allo scudetto e pure alla vittoria di questo match.

PRONOSTICO TORINO BENEVENTO

Contro il fanalino di coda della classifica della Serie A e di fronte al pubblico di casa i granata non possono sbagliare: da parte di Mazzarri pure il favore del pronostico della viglia.

PRONOSTICO MILAN LAZIO

Appare davvero difficile individuare il favorito del match di San Siro: la squadra di Gattuso sta mostrando via via prestazioni sempre più efficaci e specialmente di fronte al pubblico di casa. Dall’altra parte però vi è la Lazio di Inzaghi, che non perde dallo scorso 11 dicembre nella partita contro il Torino. Staremo a vedere

PRONOSTICO ROMA SAMPDORIA

Dopo l’incrocio occorso solo pochi giorni fa, a Roma ritrova i liguri ma questa volta di fronte al proprio pubblico. L’Olimpico dovrebbe essere una motivazione sufficiente per Di Francesco e i suoi, benché il mercato abbia indebolito e demoralizzato la squadra. In ogni caso i giallorossi rimangono favoriti per fare bene in questa domenica.

© Riproduzione Riservata.