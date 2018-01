Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite di campionato (23^ giornata)

Pronostici Serie B: le quote e le scommesse per le partite della 23^ giornata. Sfida aperta al Piola tra Pro Vercelli e Ascoli: quali gli effetti del ritorno di Grassadonia?.

27 gennaio 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie B (LaPresse)

Siamo giunti ormai alla 23^ giornata della Serie B è ed quindi il momento di esaminare nel dettaglio i pronostici stilati dalla nostra redazione per le partite che andranno in scena in questo weekend di fine gennaio. Prima però di vedere le quote e le scommesse occorre fare un passo indietro e controllare che cosa ci propone il calendario della cadetteria per questo turno. Giocato ieri l’anticipo tra Pescara e Perugia, ricordiamo che, come al solito, la maggior parte degli incontri in programma si disputeranno questo sabato 27 gennaio. Sono quindi ben 8 i match il cui fischio d’inizio è atteso alle ore 15.00 ovvero Avellino-Cremonese, Bari-Empoli, Carpi-Spezia, Entella-Foggia, Palermo-Brescia, Parma-Novara, Pro Vercelli-Ascoli e Venezia-Cesena. Dei perciò i posticipi: si giocherà Cittadella-Frosinone solo domenica alle ore 17.30 mentre il turno si chiuderà con la partita Ternana-Salernitana per il Monday night delle ore 20.30. Vediamo quindi partita per partita che cosa ci diranno i pronostici stilati alla vigilia di questa intensa 23^ giornata della serie B.

PRONOSTICO AVELLINO CREMONESE

Complice la classifica della cadetteria alla vigilia di questo 23^ turno pare proprio che il colpaccio in trasferta per i grigiorossi sia ben più che probabile. Benchè gli irpini abbiano alle spalle due successi di fila, lo stato di forma della Cremonese pare davvero eccellente.

PRONOSTICO BARI EMPOLI

Nonostante il fattore campo avverso (il Bari è tra i migliori club per andamento casalingo in questa stagione) l’Empoli e i suoi bomber potrebbero anche trovare il successo corsaro. Da ricordare che i toscani poi non perdono un match dallo scorso 11 novembre contro la Pro Vercelli.

PRONOSTICO CARPI SPEZIA

Forti di un ottimo andamento casalingo, il Carpi è favorito nella 23^ giornata della cadetteria, benchè la compagnie ligure vanti più punti e un miglior piazzamento nella classifica generale. Va infatti ricordato che lo Spezia fuori dai propri confini finora ha rimediato appena un solo successo.

PRONOSTICO ENTELLA FOGGIA

Sfida aperta al Comunale di Chiavari tra due formazioni che non stanno certo realizzando grandi risultati in tempi recenti. Se infatti la squadra padrona di casa registra un miglior piazzamento nella classifica (ma ha solo due lunghezze di vantaggio sui satanelli), i rossoneri fuori di casa hanno già raccolto 4 delle 5 vittorie messe a bilancio in stagione

PRONOSTICO PALERMO BRESCIA

I rosanero, complice pure il fatto campo sono ovviamente i favoriti in questo incontro della 23^ giornata della Serie B. La squadra di Tedino ha ben motivata a mantenere la prima posizione in classifica e la sfida contro la Leonessa non dovrebbe impensierire più di tanto in questo senso.

PRONOSTICO PARMA NOVARA

Si annuncia senza dubbio come una partita complicata quella al Tardini per il Parma: la squadra ducale infatti non sta brillando negli ultimi turni della cadetteria. A ciò va aggiunto che fuori casa il Novara finora ha rimediato ben 4 delle 7 vittorie totalizzate in stagione.

PRONOSTICO PRO VERCELLI ASCOLI

Il ritorno di Grassadonia sulla panchina biancoscudata e il fattore campo potrebbero pure divenire gli elementi decisivi che porterebbe la Pro Vercelli alla vittoria oggi contro l’Ascoli. Si tratta comunque di una sfida ai gradini più bassi della classifica e tutto rimane possibile.

PRONOSTICO VENEZIA CESENA

Il Venezia di Inzaghi abbisogna al più presto di una vittoria che la riporti tra le grandi nella classifica della Serie B. Contro il Cesena però l’impresa appare difficile anche perché la rosa lagunare rimane decimata. Il cattivo andamento dei romagnoli però potrebbe dare una mano alla compagine veneta, che dovrà metterci del suo in campo.

PRONOSTICO CITTADELLA FROSINONE

Benchè i due club siano davvero vicini nella classifica della serie B, al termine della 23^ giornata ci aspettiamo il successo corsaro dei canarini che pure fuori casa registrano un ottimo bilancio. Non così i granata che finora tra le mura del Tombolato hanno rimediato appena 4 vittorie delle 10 totali viste in statistica.

PRONOSTICO TERNANA SALERNITANA

Complice pure la classifica della cadetteria alla vigilia della 23^ giornata della Serie B, la Salernitana di Colantuono dovrebbe riuscire a fare il colpaccio al Liberati. I granata in ogni caso registrano un piazzamento in classifica decisamente migliore con 8 punti di vantaggio sugli umbri: a ciò si aggiunge poi un buon andamento per i match in trasferta che fanno ben sperare i fan dell’Ippocampo.

