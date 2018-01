Ravenna-Teramo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ravenna-Teramo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Scontro diretto per la salvezza tra due squadre che annaspano nel girone B.

27 gennaio 2018 Fabio Belli

Diretta Ravenna-Teramo, LaPresse

Ravenna-Teramo, diretta dal signor Ricci di Firenze, sabato 27 gennaio 2018 alle ore 18.30, sarà una partita della quarta giornata di ritorno nel girone B del campionato di Serie C. Tra Ravenna e Teramo sfida in zona calda nella classifica del girone B del campionato di Serie C. Le due squadre sono separate solamente da un punto in classifica, con il Ravenna a quota ventidue e il Teramo a ventuno. I giallorossi padroni di casa hanno pareggiato alla ripresa del campionato dopo la sosta invernale, uno a uno sul campo della Triestina, mentre il Teramo è scivolato in casa contro il Vicenza. Il rendimento delle due squadre non è di certo stellare, ma comunque i due club potranno cercare una vittoria (che per il Ravenna manca da tre giornate, mentre il Teramo aveva vinto prima di Capodanno contro il Mestre) in grado di rilanciare le ambizioni di classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Ravenna Teramo non sarà disponibile in diretta tv sui canali free o pay ma esclusivamente in diretta streaming video via internet, per tutti gli abbonati e per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA TERAMO

Le probabili formazioni del match: Ravenna in campo con Venturi in porta, Ronchi, Lelj e Venturini titolari nella difesa a tre, Capitanio schierato come esterno laterale di destra e Rossi come esterno laterale di sinistra. A centrocampo, spazio per Cenci, Papa e Selleri, mentre il tandem offensivo sarà composto da De Sena e da Broso. Risponderà il Teramo con il polacco Lewandowski a difesa della porta, Altobelli impiegato in posizione di terzino destro e Sales in posizione di terzino sinistro, mentre Speranza e Caidi saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio ad Amadio, all’ecuadoregno Varas e Ilari, mentre in attacco ci sarà spazio per Terracino, Barbuti e Tulli.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Scontro tattico tra le due squadre fra il 3-5-2 del Ravenna ed il 4-3-3 del Teramo. All’andata sono stati gli abruzzesi ad avere la meglio sui romagnoli, tre a due con reti decisive di De Grazia, Speranza e Foggia su rigore. L’ultimo precedente a Teramo è invece vecchio di quasi undici anni, quando le due squadre pareggiarono zero a zero il 6 maggio 2007.

QUOTE E SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse considerano favoriti i padroni di casa, con vittoria ravennate quotata 2.25 da William Hill, pareggio proposto a 3.00 volte la quota scommessa per Betclic e con Bwin che alza fino a 3.30 la quota per la vittoria esterna. Unibet propone a 2.30 la quota per l’over 2.5, under 2.5 quotato 1.60 da Bet365.

© Riproduzione Riservata.