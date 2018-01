Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (22^ giornata)

Risultati Serie A, 22^ giornata: classifica aggiornata, diretta gol live score dei due anticipi di sabato 27 gennaio. Si tratta di Sassuolo Atalanta (ore 18) e Chievo Juventus (ore 20:45)

27 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie A, anticipi 22^ giornata (Foto LaPresse)

Archiviate le due partite di recupero, la Serie A 2017-2018 torna in campo con i due anticipi della ventiduesima giornata: Sassuolo-Atalanta (ore 18:00) e Chievo-Juventus (ore 20:45) vedono in campo le due squadre che tra pochi giorni si sfideranno nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Sulla carta sono due partite dal contesto simile: le formazioni che giocano in casa vanno a caccia di punti importanti per la salvezza e hanno impegni sulla carta difficili contro realtà che puntano ben più alto. L’Atalanta vuole un’altra qualificazione alle coppe europee, la Juventus insegue lo scudetto e, giocando prima del Napoli, potrebbe balzare momentaneamente in testa alla classifica e mettere pressione ai partenopei, che avranno comunque una partita tutto sommato abbordabile (in casa contro il Bologna). Attenzione però a parlare di risultati scontati: soprattutto in questo periodo della stagione gli impegni imminenti (tradotto: Coppa Italia e le coppe europee) potrebbero far perdere un po’ di concentrazione alle squadre che partono sulla carta favorite.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (22^ GIORNATA)

SASSUOLO ATALANTA

Pareggiando contro il Torino, il Sassuolo ha comunque mosso la sua classifica ed è arrivato ad agganciare proprio il Chievo, facendo un altro passo avanti verso la salvezza. I punti di vantaggio sul terzultimo posto sono 6: due vittorie, un margine abbastanza buono ma certo non ancora definitivo. Anche per questo motivo la dirigenza è stata chiara: i giocatori chiave non sono in vendita, discorso che vale soprattutto per Matteo Politano, che ha fatto ampiamente capire di voler andare a Napoli ma verrà blindato fino a giugno. Rispetto all’inizio del campionato il Sassuolo ha trovato il suo ritmo ma fa ancora fatica, mentre l’Atalanta ha dimostrato che il doppio impegno non è stato particolarmente un problema, disimpegnandosi alla grande in Europa League e restando in zona sesto posto in campionato. Ora però servirà il cambio di passo, come era accaduto nella scorsa stagione: le ultime due partite casalinghe non sono andate granchè bene ma, guardando alle trasferte, la Dea viene dalla splendida vittoria contro la Roma e in Coppa Italia aveva battuto il Napoli. Tuttavia, contro le piccole che si chiudono non sempre la squadra di Gian Piero Gasperini è stata brillante e questo anche oggi potrebbe rappresentare un problema.

CHIEVO JUVENTUS

Il Chievo è forse la squadra più in difficoltà tra quelle che stanno provando a confermare il margine sulla zona retrocessione: preoccupante l’involuzione di una squadra che la scorsa domenica ha incassato cinque gol dalla Lazio, affondando miseramente nel secondo tempo. Rolando Maran ha forse cantato vittoria troppo presto, pensando di aver chiuso la pratica salvezza con largo anticipo; adesso invece il Chievo deve accettare di essere ancora in lotta, e questo dal punto di vista psicologico può frenare ancor più i veneti. Recentemente i gialloblu hanno più volte messo in difficoltà la Juventus e ci sperano anche oggi; i bianconeri arrivano al momento focale della stagione, perchè tra poco torneranno a giocare in Champions League e testeranno realmente le loro ambizioni. Il punto di svantaggio dal Napoli è una dote da conservare in vista della partita di ritorno, ma Massimiliano Allegri vuole prendere il comando ancora prima: sa bene che la sua Juventus dovrà giocare in trasferta contro Inter, Roma, Lazio e Fiorentina e per di più in questo momento le vittorie stanno arrivando senza grandi clamori, sprecando tante occasioni e non riuscendo a chiudere le partite. Un aspetto sul quale il tecnico dei campioni d’Italia dovrà lavorare per evitare brutte sorprese: di solito in questo periodo dell’anno i bianconeri cambiano passo e in qualche modo lo hanno già fatto, ma la sensazione è che manchi ancora qualcosa.

ore 18:00 Sassuolo-Atalanta

ore 20:45 Chievo-Juventus

CLASSIFICA

Napoli 54

Juventus 53

Lazio 46

Inter 43

Roma 41

Sampdoria 34

Milan 31

Atalanta 30

Udinese, Torino 29

Fiorentina 28

Bologna 27

Chievo, Sassuolo 22

Genoa 21

Cagliari 20

Crotone 18

Spal 16

Verona 13

Benevento 7

