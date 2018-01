Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (23^ giornata)

Risultati Serie B, 23^ giornata: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Secondo turno di ritorno nel campionato cadetto: il Palermo ospita il Brescia al Barbera

27 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Il campionato di Serie B 2017-2018 vive nella giornata di sabato 27 gennaio la sua 23esima giornata, la seconda del girone di ritorno; inaugurato dall’anticipo Pescara-Perugia, il turno si sviluppa nei consueti quattro giorni con la maggior parte del programma oggi, ma anche due posticipi che ci terranno compagnia domenica e lunedì. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio cosa ci attende: le partite del giorno sono tutte alle ore 15:00 e si tratta di Avellino-Cremonese, Bari-Empoli, Carpi-Spezia, Entella-Foggia, Palermo-Brescia, Parma-Novara, Pro Vercelli-Ascoli e Venezia-Cesena. Domenica alle ore 17:30 il primo posticipo è Cittadella-Frosinone; consueta chiusura affidata al Monday Night delle ore 20:30 che per questa giornata sarà Ternana-Salernitana.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B (23^ GIORNATA)

LA CORSA ALLA PROMOZIONE

Il campionato è ripartito dopo la sosta con il pareggio del Palermo, e dunque l’aggancio in vetta da parte del Frosinone: i ciociari hanno vinto le ultime tre partite e continuano a essere tra le grandi favorite per la promozione diretta. Non si dà però per vinto l’Empoli: al netto di quanto la classifica possa ancora cambiare, sono queste tre squadre che sula carta dovrebbero giocarsi i primi due posti, magari con l’inserimento del Bari se i pugliesi - tre pareggi in fila - troveranno maggiore continuità. Alle altre potrebbe essere lasciata la corsa per i playoff: grandi passi avanti li hanno fatti Cittadella e Cremonese mentre è calato il Parma, che rischia tanto perchè attaccato dallo Spezia e dallo stesso Pescara. Più sotto ci sono comunque altre squadre che da qui a maggio potrebbero entrare tra le prime otto: virtualmente quasi tutte, ragionando in termini concreti Carpi, Venezia e Perugia sono le più attrezzate ma dovranno dimostrare di poter cambiare passo nel girone di ritorno.

IL FONDO DELLA CLASSIFICA

In coda la tendenza è negativa per tutte, tanto che in breve tempo le ultime della classe si stanno pericolosamente staccando: la Pro Vercelli ha perso le ultime quattro partite ma nella prima giornata del ritorno sono tutte le formazioni in coda ad aver conosciuto la sconfitta, tanto che i punti raccolti da Cesena (pareggio), Novara e Perugia (vittoria) sono manna dal cielo. E' tornato a perdere l'Ascoli, male anche Ternana e Foggia: in questo momento nessuna è davvero condannata ma i marchigiani e la Pro Vercelli rischiano davvero tanto, così come la stessa Ternana che ha pareggiato tantissimo e non riesce a cambiare passo. Brescia e Cesena sulla carta hanno i mezzi per salvarsi subito; potrebbe averli il Foggia che dal punto di vista offensivo non teme confronti, ma deve sistemare una difesa che è la peggiore del campionato e che inevitabilmente fa sì che la classifica sia quella attuale. Ad ogni modo manca ancora tanto per chiudere il campionato, vedremo quello che succederà.





RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B 2017-2018





ore 15:00 Avellino-Cremonese

ore 15:00 Bari-Empoli

ore 15:00 Carpi-Spezia

ore 15:00 Entella-Foggia

ore 15:00 Palermo-Brescia

ore 15:00 Parma-Novara

ore 15:00 Pro Vercelli-Ascoli

ore 15:00 Venezia-Cesena

CLASSIFICA SERIE B





Frosinone, Palermo 40

Empoli 37

Cremonese, Cittadella, Bari 35

Parma 33

Spezia, Pescara 31

Venezia, Salernitana, Carpi 29

Avellino 28

Perugia, Novara 27

Entella, Cesena 24

Brescia 23

Foggia 22

Ternana 21

Ascoli 20

Pro Vercelli 18

