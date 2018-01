Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score girone B (23^ giornata)

Risultati Serie C, classifica aggiornata e diretta gol live score: si gioca il 23^ turno del campionato, sabato 27 gennaio va in scena il solo girone C comandato dal Padova sul Renate

27 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie C, girone B: 23^ giornata

La 23^ giornata nel campionato di Serie C 2017-2018 è stata inaugurata dall’anticipo tra Trapani e Juve Stabia: una sfida che riguarda il girone C, mentre le partite che si giocano sabato 27 gennaio sono esclusivamente del girone B che si apre e chiude in questo giorno. Come noto, con l’esclusione del Modena sono diventate 18 le squadre ma il calendario è rimasto lo stesso: dunque le partite per turno sono inevitabilmente 8, perchè ci sarà comunque una squadra che si riposerà di volta in volta. Avremo le nove partite solo quando il riposo toccherà virtualmente ai canarini; oggi invece si parte alle ore 14:30 con Mestre-Fermana, Pordenone-Bassano, Santarcangelo-AlbinoLeffe e Sudtirol-Triestina. Alle ore 16:30 avremo Fano-Feralpisalò; alle ore 18:30 si giocano Ravenna-Teramo e Sambendettese-Gubbio, chiusura alle ore 20:30 con Vicenza-Padova.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C GIRONE B

LA CAPOLISTA DI SERIE C

Il Padova avrebbe dovuto giocare in Coppa Italia contro il Vicenza, ma la sfida è stata vinta a tavolino dai biancoscudati; rientrato lo sciopero biancorosso - con società fallita, ma i giocatori hanno dato la disponibilità a scendere in campo dietro alcune garanzie - e così si ritrovano di fronte quella squadra che avrebbero affrontato all’Euganeo. Nel frattempo il Padova ha incrementato il suo vantaggio sulla concorrenza: hanno perso Renate e Sambenedettese, dunque è +5 sui lombardi e oggi un’occasione d’oro per provare a confermare il distacco o addirittura ampliarlo. Il Padova viaggia spedito verso la promozione diretta, ma sa bene di non poter abbassare la guardia; da sotto stanno rimontando alcune squadre, tra cui la Feralpisalò che è arrivata a -6 e soprattutto il Bassano, che ha vinto le ultime tre partite. I giallorossi ad ogni modo sono ancora piuttosto staccati: vedremo se riusciranno a tornare a squillare, già oggi rischiano molto sul campo del Pordenone che pure sta vivendo un momento decisamente complicato.

LA CODA

Come sappiamo, quest’anno non sono previste retrocessioni dirette in Serie D: le ultime quattro della classe dovranno giocare lo spareggio per non retrocedere. Nell’ultima giornata hanno perso tutte ma il momento era positivo per Santarcangelo e Teramo; il Fano è quella al momento messa peggio, non solo perchè si trova all’ultimo posto ma anche e soprattutto perchè non vince da tre partite - pur se ha pareggiato le ultime due. Attenzione poi ad altri due trend negativi: quello del Gubbio, due sconfitte consecutive e un punto nelle ultime tre, e quello della Fermana che ha perso le ultime partite e ha ottenuto soltanto un pareggio nelle ultime quattro uscite. I marchigiani hanno due punti di margine sulla zona playout: oggi sono a Mestre, un’altra sconfitta complicherebbe ancor più la loro situazione.

RISULTATI SERIE C GIRONE B

ore 14:30 Mestre-Fermana

ore 14:30 Pordenone-Bassano

ore 14:30 Santarcangelo-AlbinoLeffe

ore 14:30 Sudtirol-Triestina

ore 16:30 Fano-Feralpisalò

ore 18:30 Ravenna-Teramo

ore 18:30 Sambenedettese-Gubbio

ore 20:30 Vicenza-Padova

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B

Padova 38

Renate 33

Sambenedettese, Feralpisalò 32

Reggiana, AlbinoLeffe 29

Bassano, Sudtirol 28

Mestre 27

Triestina, Pordenone 26

Vicenza 24

Fermana 23

Ravenna, Gubbio 22

Teramo 21

Santarcangelo (-1) 19

Fano 15

