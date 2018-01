Sambenedettese-Gubbio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sambenedettese-Gubbio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I marchigiani cercano il riscatto dopo l'ultimo KO contro la FeralpiSalò.

27 gennaio 2018 Fabio Belli

Diretta Sambenedettese-Gubbio, LaPresse

Sambenedettese-Gubbio, diretta dal signor Pasciuta di Agrigento, sabato 27 gennaio 2018 alle ore 18.30, sarà un incontro della quarta giornata di ritorno nel girone B del campionato di Serie C. Sambenedettese ko alla ripresa del campionato in casa della Feralpisalò, sconfitta che è costata ai marchigiani l’aggancio in classifica al terzo posto a quota trentadue punti, nel girone B del campionato di Serie C. Per cercare immediato riscatto e continuare a sognare ancora la rincorsa al Padova capolista, distante sei lunghezze, la Sambenedettese proverà a superare un Gubbio che a sua volta non sta vivendo un momento brillante, ko in casa contro il Mestre dopo aver chiuso il 2017 con una sconfitta a Santarcangelo di Romagna. Eugubini ora con un solo punto di vantaggio rispetto al Teramo quartultimo, al confine della zona play out.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Sambenedettese Gubbio non sarà disponibile in diretta tv sui canali free o pay ma solo in diretta streaming video via internet, per tutti gli abbonati e per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE GUBBIO

Allo stadio Riviera delle Palme scenderanno in campo queste probabili formazioni. Sambenedettese in campo con una difesa a tre composta da Conson, Miceli e Di Pasquale davanti all’estremo difensore Pegorin. Rapisarda sarà il laterale destro di difesa e Tomi l’esterno di fascia mancino, mentre lo sloveno Bacinovic giocherà per vie centrali sulla mediana affiancato da Gelonese e da Bove. In attacco, tandem composto da Di Massimo e da Miracoli. Risponderà il Gubbio con Volpe in porta, Kalombo sull’out difensivo di destra e Paolelli sull’out difensivo di sinistra, mentre anche la linea di centrocampo sarà a quattro con Malaccari, Giacomarro, Sampietro e Ciccone schierati rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra. Casiraghi sarà impiegato come trequartista alle spalle dell’unica punta di ruol0, Marchi.

LA CHIAVE TATTICA

Al 3-5-2 della Sambenedettese sarà opposto il 4-4-1-1 del Gubbio. Nel match d’andata di questa stagione a Gubbio la Sambenedettese si è imposta con un secco due a zero, grazie alle reti di Miracoli e di Di Massimo. L’ultimo precedente a San Benedetto del Trono è invece risalente al 20 gennaio 2017, con identico punteggio a favore dei marchigiani con reti di Vallocchia e Mancuso.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano la Sambenedettese come favorita per questo match, vittoria interna quotata 1.55 da William Hill, mentre Bwin moltiplica per 4.00 quanto investito sull’eventuale pareggio e Betclic alza fino a 6.25 la quota per la vittoria esterna degli umbri. Bet365 quota 2.04 l’over 2.5 e 1.75 l’under 2.5.

