Santarcangelo-Albinoleffe/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Santarcangelo-Albinoleffe

27 gennaio 2018 Fabio Belli

Santarcangelo, sfida all'Albinoleffe (foto LaPresse)

Santarcangelo-Albinoleffe, diretta dal signor Donsa di Cormons, sabato 27 gennaio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della quarta giornata di ritorno nel girone B del campionato di Serie C. Il 2018 di campionato è iniziato in maniera decisamente differente per Santarcangelo ed Albinoleffe. I romagnoli, che avevano chiuso il vecchio anno con due vittorie consecutive molto importanti per la classifica, hanno perso tre a uno sul campo del Bassano. Il Santarcangelo resta penultimo con quattro lunghezze di vantaggio sl Fano ultimo in classifica, mentre l’Albinoleffe è tornato alla vittoria aprendo l’anno nuovo con un due a zero al Renate, siglato grazie alle reti di Ravasio e di Sbaffo. I seriani hanno vissuto una chiusura di 2017 particolarmente complicata, ma sono riusciti ora a riportarsi al quinto posto in classifica mantenendosi a braccetto con la Reggiana, con i play off che appaiono sicuramente come un obiettivo raggiungibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Santarcangelo Albinoleffe non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI SANTARCANGELO ALBINOLEFFE

Queste le probabili formazioni del match. Il Santarcangelo scenderà in campo con Bastianoni tra i pali e una difesa a tre composta da Bondioli, Briganti e Sirignano. A centrocampo spazio per Toninelli sulla corsia laterale di destra e il croato Lesjak sulla corsia laterale di sinistra. L’abanese Dhamo e Dalla Bona saranno invece i centrali di centrocampo, con l’altro croato Zabec, Piccioni e Capellini che partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo. Risponderà l’Albinoleffe con Coser tra i pali, Mondonico in posizione di terzino destro e il romeno Gusu in posizione di terzino sinistro, con Gavazzi e Zaffagnini centrali di difesa. A centrocampo i titolari saranno Sbaffo, Agnello e Colombi, nel tridente offensivo confermati Ravasio, Gonzi e Montella.

TATTICA E PRECEDENTI

3-4-3 come modulo di partenza per il Santarcangelo, mentre l’Albinoleffe scenderà in campo con il 4-3-3. I seriani hanno vinto tre a uno il match d’andata di questo campionato con i gol di Cortellini, Colombi e Agnello, stesso risultato del match dell’anno scorso. L’ultimo precedente a Santarcangelo, datato 18 dicembre 2016, ha visto i romagnoli imporsi con il punteggio di due a zero grazie alle reti di Gatto e Valentini nei minuti finali.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per il match di Santarcangelo di Romagna vedono i padroni di casa sfavorito, con quota pià alta per l’affermazione interna, fissata a 3.29 da Bet365, rispetto a quella del colpaccio esterno che Betclic quota 2.30. William Hill propone invece a una quota di 3.10 l’eventuale pareggio. Per Unibet, over 2.5 quotato 2.15, under 2.5 quotato 1.62.

