Sassuolo Atalanta/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sassuolo Atalanta, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mapei Stadium, per la ventiduesima giornata della Serie A

27 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Diretta Sassuolo Atalanta, Serie A 22^ giornata (Foto: LaPresse)

Sassuolo Atalanta, che verrà diretta dall'arbitro Paolo Valeri si gioca alle ore 18:00 di sabato 27 gennaio ed è valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, stagione 2017/2018. La terza giornata di ritorno si apre con l'anticipo del Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove si affronteranno il Sassuolo impegnato nella corsa per la salvezza, e l'Atalanta che invece prova a recuperare margine con le squadre che ambiscono ad un posto nella prossima edizione dell'Europa League. Ambizioni diverse per due squadre che hanno mostrato una crescita simile, seppur in momenti diversi. L'Atalanta però non vuole essere una “meteora” a livello europeo, per questo la sfida di oggi rappresenta un'occasione importante per alimentare le proprie ambizioni. All'andata si impose l'Atalanta con una vittoria in rimonta. Il giovane Sensi illuse il Sassuolo, che poi subì il gol del pareggio di Cornelius e quello della vittoria di Petagna. Stesso risultato in Coppa Italia, dunque la squadra bergamasca rappresenta un avversario molto insidioso per il Sassuolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Atalanta è un match che verrà trasmesso in diretta tv esclusiva riservata agli abbonati alla piattaforma satellitare. Niente Mediaset Premium, che per quanto riguarda la giornata odierna trasmetterà invece la sfida della Juventus in casa del Chievo. Gli abbonati a Sky, dunque, dovranno sintonizzarsi sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 per vedere la partita Sassuolo Atalanta in diretta tv. Per loro, e in particolare coloro che non potranno accomodarsi di fronte alla televisione, è disponibile la diretta streaming video. La piattaforma satellitare infatti offre il servizio Sky Go, attivabile sui dispositivi mobile come PC, tablet e smartphone. Basta scaricare l'applicazione, per quanto riguarda le ultime due soluzioni, mentre dal PC si può accedere al sito ufficiale e fare login.

IL CONTESTO

La sfida che apre la ventiduesima giornata di Serie A ha un sapore particolare: l'Atalanta torna infatti nello stadio dove sta facendo faville quest'anno in Europa League. Stavolta però affronteranno la squadra a cui l'impianto fa da “casa”, una squadra tutt'altro che semplice da affrontare. Il Sassuolo va tenuto in considerazione, perché ha dimostrato di avere un'ottima organizzazione di gioco, ma nelle ultime apparizioni ha un po' rallentato. Dopo tre vittorie consecutive, ha raccolto solo due punti negli ultimi tre incorsi. D'altra parte ha affrontato Roma, Genoa e Torino, contro cui ha creato molto ma finalizzato poco. Nell'ultima partita contro i granata si è rivisto il sorriso di Berardi: l'attaccante classe '94 è tornato a segnare, dimostrando che se riesce a ritrovare la condizione fisica ottimale può tornare a fare la differenza in passato. Prevedibile invece la battuta d'arresto dell'Atalanta, che nell'ultima partita ha affrontato la capolista, il Napoli. La squadra di Gasperini però anche contro i partenopei ha dimostrato di essere in una buona condizione di forma, soprattutto dal punto di vista atletico. Inoltre, sono in piena corsa per l'Europa League, quindi proveranno a confermare l'ottimo percorso esterno, visto che l'ultima sconfitta in trasferta risale al 19 novembre, quando furono superati dall'Inter.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ATALANTA

Al centro di molte voci di calciomercato, Politano dovrebbe tornare titolare nel tridente con Berardi e Falcinelli. Dopo l'ultima esclusione, l'allenatore del Sassuolo tornerà a puntare sul recuperato attaccante, che dunque parte in pole rispetto a Ragusa, il quale è dunque destinato alla panchina. Falcinelli invece è in vantaggio su Matri, che sta sgomitando per riuscire a strappare una maglia da titolare. In difesa Goldaniga e Acerbi davanti a Consigli, terzini Lirola e Peluso. Per quanto riguarda invece le scelte di Iachini a centrocampo, in cabina di regia ci sarà Magnanelli, con Missiroli e Duncan ai suoi lati. Al momento Sensi è in svantaggio per un posto a centrocampo. Letschert è dunque l'unico giocatore indisponibile. Passiamo all'Atalanta e ai dubbi di Gasperini, il quale ha tutti a disposizione per l'anticipo di Serie A. Il tecnico dei nerazzurri è indeciso sulla possibilità di infoltire la linea mediana, per questo pensa a Ilicic sulla trequarti. In tal caso Cristante e De Roon, che scalpita per una maglia da titolare, dovrebbero comporre la linea centrale. I dubbi veri e propri in realtà Gasperini li ha in attacco: la certezza è Papu Gomez, mentre Cornelius potrebbe lasciare spazio a Petagna. Per quanto riguarda la difesa, Toloi è favorito su Palomino nei tre che andranno a comporre il reparto arretrato, quindi con Caldara e Masiello davanti a Berisha. Sulle fasce Hateboer e Gosens.

QUOTE E PRONOSTICO

La sfida del Mapei Stadium è molto equilibrata: è quanto emerge dalle quote dell'agenzia scommesse Snai per Sassuolo Atalanta. Sulla carta parte con i favori del pronostico la squadra di Gasperini, ma la distanza tra la vittoria dell'una o dell'altra compagine è ridotta. Inoltre, sono molto simili le quote relative a pareggio e successo casalingo del Sassuolo, quindi il risultato appare molto aperto. Come dicevamo, per la Snai è l'Atalanta favorita per la conquista dei tre punti: la quota è di 2,25. Chi invece punta sul successo dei neroverdi può vincere 3,35 volte la somma messa sul piatto. Interessante è anche la quota relativa al segno X del pareggio: vale 3,25.

