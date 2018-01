Sudtirol-Triestina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sudtirol-Triestina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Scontro in zona play off tra altoatesini e alabardati

27 gennaio 2018 Fabio Belli

Sudtirol, impegno interno contro la Triestina (foto LaPresse)

Sudtirol-Triestina, diretta dal signor Longo di Paola, sabato 27 gennaio 2018 alle ore 14.30, sarà uno dei match della quarta giornata di ritorno nel girone B del campionato di Serie C. Il campionato è ripreso nel migliore dei modi per il Sudtirol dopo la sosta invernale, con gli altoatesini che con Candellone hanno sbancato il campo della Fermana, riportandosi a quota ventotto punti in piena zona play off. Il 2018 è iniziato invece con un pareggio per la Triestina, in casa contro il Ravenna. Gli alabardati non vincono dal 9 dicembre scorso, e in classifica si trovano al confine della zona play off a quota ventisei punti, decimi in coabitazione con il Pordenone. Un buon campionato per entrambe le squadre che puntano a questo punto a confermarsi nel girone di ritorno per partecipare a fine stagione agli spareggi per la Serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Sudtirol Triestina non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL TRIESTINA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Druso di Bolzano. Sudtirol in campo con Offredi in porta e una difesa a tre composta da Sgarbi, il francese Vinetot e Frascatore. Tait sarà l’esterno laterale di destra e Zanchi l’esterno laterale di sinistra, mentre Fink, Broj e Berardocco saranno i centrali sulla mediana. In attacco il ghanese Gyasi sarà affiancato da Costantino. Risponderà la Triestina con Miori in porta alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Libutti, Lambrughi, il francese El Hasni e Pizzul. Terzetto titolare di centrocampo composto da Meduri, Porcari e Bracaletti, in avanti il ghanese Mensah giocherà assieme al marocchino Arma e a Petrella nel tridente offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Al 3-5-2 del Sudtirol sarà opposto tatticamente il 4-3-3 della Triestina. All’andata allo stadio Nereo Rocco la partita è terminata uno a uno, rete di Costantino per gli altoatesini e di Bracaletti su rigore per i padroni di casa. Il 25 marzo del 2012 si è disputato l’ultimo precedente di campionato a Bolzano, Sudtirol in vantaggio con Campo ma poi raggiunto da una rete di De Vena.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano il Sudtirol come favorito, vittoria interna quotata 2.15 da Betclic, mentre William Hill propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e Bet365 alza fino a 3.39 la quota per il successo degli alabardati. Unibet quota 2.16 l’over 2.5 e 1.62 l’under 2.5.

© Riproduzione Riservata.