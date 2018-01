Trento Perugia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Coppa Italia - semfinale)

Diretta Trento Perugia: info streaming video e tv. Si accende al Pala Florio la semifinale della Coppa Italia: sarà questa l'occasione degli umbri per ottenere il loro secondo titolo?.

27 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Trento (da facebook ufficiale)

Trento-Perugia è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 27 gennaio al PalaFlorio di Bari: il fischio d’inizio del match, semifinale della Coppa Italia è stato fissato per le ore 18.00. Dopo la sfida tra Lube e Modena, è tempo quindi di conoscere chi sarà la seconda finalista della trofeo 2017-2018, match che avrà inizio soltanto domani sempre tra le mura del palazzetto barese alle ore 17.30. Prima però di guardare oltre concentriamoci sul match che vedrà ancora una di fronte all’altra due grandi di questa stagione del campionato di volley italiano e che hanno affrontato cammini davvero diversi. Con pur seguendo percorsi differenti, possiamo davvero dire che la partita tra Trento e Perugia oggi è davvero equilibrata e dall’esito davvero aperto a ogni sorpresa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGURIE IL MATCH

Ricordiamo che anche questa semifinale tra Trento e Perugia sarà visibile in diretta tv, sulla tv di stato, sempre punto di riferito per tutti gli appassionati. Appuntamento quindi alle ore 18.00 al canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: diretta streaming video del match disponibile tramite il servizio gratuito raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH (da raiplay.it)

QUI TRENTO

Se all’inizio di questa stagione forse erano in pochi coloro che avevano dato Trento per partecipante alla final Four di questa edizione della Coppa Italia, dobbiamo davvero ora rendere merito al grande lavoro fatto da Angelo Lorenzetti. Pur partito a luci spente in questa stagione di campionato come di coppa e competizioni europei, Trento è riuscito a recuperare gran parte del terreno perduto, offrendo vittorie e prestazioni sempre più convincenti. Si può davvero dire che la squadra gialloblu che oggi scenderà in campo con Perugia non è proprio la stessa che abbiamo visto a inizio stagione. Ecco quindi che appare difficile ipotizzare un pronostico di questa semifinale, benchè Trento sia solo la quarta forza del campionato e gli umbri i capolisti con ben 15 punti di vantaggio proprio sulla squadra di Lorenzetti.

QUI PERUGIA

Davvero ineccepibile la stagione di Perugia, che chiaramente scende in campo alla Final Four da protagonista e a caccia del secondo trofeo della sua storia. Dopo la Supercoppa Italia vinta quest'anno dopo tutto, la compagine di Lollo Bernardi non si è più fermata, tra Europa e competizione nazionali: basti ricordare che gli umbri sono capolista in Superlega con 52 punti ottenuti in 19 partite disputate e appena due KO registrati finora. Nonostante quei numeri impressionanti la squadra di Zaytsev è ben consapevole che la Trento che si ritroveranno in campo non è la stessa di inizio stagione e l’attenzione è al massimo. La posta in palio poi fa davvero gola, specie per una formazione come quella umbra che in bacheca non ha ancora messo praticamente nulla, pur registrando spesso delle ottime annate (ma mai come questa).

