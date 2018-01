Venezia Cesena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Venezia Cesena info streaming video e tv: punti pesanti in palio al Penzo, eccovi probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie B

27 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Venezia Cesena (LaPresse)

Venezia Cesena sarà diretta dall’arbitro Piscopo; alle ore 15:00 di oggi, sabato 27 gennaio, la partita allo stadio Pier luigi Penzo del capoluogo veneto sarà una delle otto sfide del sabato pomeriggio della ventitreesima giornata di Serie B 2017-2018, seconda del girone di ritorno che è cominciato dopo la pausa invernale. Il Venezia di Filippo Inzaghi ha 28 punti in classifica ed è in quella situazione classica per la Serie B a questo punto della stagione, cioè delle squadre di metà classifica che con una bella serie di risultati potrebbero agilmente tornare in zona playoff, ma devono anche stare molto attente a non farsi risucchiare verso il basso. Il turno odierno sulla carta è una possibilità favorevole per provare a pensare in grande.

Il Cesena di Fabrizio Castori invece di punti ne ha 24 e volendo potrebbe valere anche per i romagnoli lo stesso discorso, anche se naturalmente avendo 4 punti in meno rispetto al Venezia sarà bene pensare innanzitutto a non scendere troppo in basso. Prima la salvezza per il Cesena, poi eventualmente se dovesse arrivare una bella striscia di risultati si potrebbe pensare anche a qualcosa in più. Di certo, tornare da Venezia con un risultato utile farebbe bene sia alla classifica sia al morale: ecco perché la posta in palio oggi pomeriggio sarà davvero importante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Cesena verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 5, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Penzo anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CESENA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Venezia Cesena, ecco che Filippo Inzaghi dovrebbe schierare il suo Venezia secondo il modulo 3-5-2: in porta Audero; retroguardia a tre composta da Andelkovic, Modolo e Bruscagin; nel folto centrocampo, da destra a sinistra Zampano, Signori, Suciu, Pinato e Garofalo; infine il tandem d’attacco che dovrebbe vedere in campo Moreo e Zigoni. La risposta del Cesena dovrebbe essere affidata a un modulo 4-4-1-1 che Fabrizio Castori dovrebbe comporre così: Fulignati in porta; Donkor terzino destro, Rigione e Scognamiglio centrali, Perticone terzino sinistro; Kupisz, Laribi, Koné e Mordini dovrebbero formare il centrocampo, mentre Jallow agirà da trequartista alle spalle della prima punta Cacia.

QUOTE E PRONOSTICO

In base alla classifica e al fattore campo il pronostico in questa partita fra Venezia e Cesena dovrebbe favorire i lagunari, come sostiene anche l’agenzia di scommesse sportive Snai: di conseguenza, il segno 1 che indica appunto una vittoria casalinga del Venezia pagherebbe appena 1,95 volte la posta in palio, mentre la quota per il pareggio e soprattutto per la vittoria esterna del Cesena, considerata senza dubbio l’opzione meno probabile. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,20 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 4,25.

