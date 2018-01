Vicenza-Padova/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Vicenza-Padova: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Al Menti i padroni di casa nonostante le vicissitudini provano a fermare la capolista

27 gennaio 2018 Fabio Belli

Diretta Vicenza-Padova, LaPresse

Vicenza-Padova, diretta dal signor Perotti di Legnano, sabato 27 gennaio 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei match della quarta giornata di ritorno nel girone B del campionato di Serie C. Nonostante la difficile situazione societaria, il Vicenza proverà a stringersi al suo pubblico, che ha già esaurito la Curva Sud, in questo sentito derby contro il Padova. La vittoria in casa del Teramo alla ripresa del campionato ha sicuramente restituito entusiasmo ai berici, ma non va dimenticato che il Padova è pur sempre la capolista del campionato, e che ha battuto tre a zero il Vicenza il 13 gennaio scorso, nella sfida disputata in Coppa Italia. La differenza tecnica tra le due squadre è dettata dai quattordici punti di distanza in classifica, ma il Vicenza è reduce da quattro risultati utili consecutivi e sta reagendo con grande orgoglio alla difficile situazione economica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Vicenza Padova non sarà disponibile in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento ma esclusivamente in diretta streaming video via internet, per tutti gli abbonati e per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VICENZA PADOVA

Le probabili formazioni del match allo stadio Romeo Menti: il Vicenza giocherà con Valentini tra i pali e una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Giraudo, Malomo, Crescenzi e Milesi. Il macedone Alimi e il congolese Bangu saranno titolari nel terzetto di centrocampo al fianco di Romizi, in attacco nel tridente offensivo giocheranno Di Molferra, Ferrari e De Giorgio. Risponderà il Padova con Bindi in porta, Cappelletti sull’out difensivo di destra e Contessa sull’out difensivo di sinistra, mentre Ravanelli e Trevisan saranno i due centrali di difesa. A centrocampo spazio per Pinzi, Serena e Mandorlini, mentre Pulzetti e Belingheri saranno avanzati come trequartisti alle spalle dell’unica punta di ruolo, Capello.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Vicenza schierato con il 4-3-3, mentre il Padova opporrà un modulo ad “albero di Natale” con un 4-3-2-1. Nel match d’andata a Padova di questo campionato le due squadre hanno pareggiato zero a zero, l’ultimo precedente in casa del Vicenza risale al campionato di Serie B 2012/13, Padova vincente due a zero il 14 ottobre 2012 con reti di Cutolo (doppietta).

