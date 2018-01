Andria-Cosenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Andria-Cosenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Allo stadio degli Ulivi si affrontano due squadre in buona salute.

28 gennaio 2018 Stefano Belli

Diretta Fidelis Andria-Cosenza, LaPresse

Andria-Cosenza, diretta dal signor D'Apice di Arezzo, è in programma allo Stadio degli Ulivi domenica 28 gennaio 2018 alle ore 20.30, si tratta di un match valido per la 23^ giornata di Serie C girone C e vede di fronte due squadre che godono di buona salute. Il 2018 è cominciato decisamente con il piede giusto per i padroni di casa, che grazie ai successi ottenuti contro Siracusa e Casertana si sono rilanciati nella corsa verso la salvezza: attualmente i federiciani occupano il quartultimo posto in classifica, ad appena una lunghezza di distanza dalla Sicula Leonzio che si trova fuori dalla zona play-out, un trend decisamente incoraggiante per la squadra di Papagni che ora però è atteso alla classica prova del nove.

Dopo un inizio di stagione complicato (per usare un eufemismo), il Cosenza è ora reduce da ben cinque vittorie consecutive che non solo hanno allontanato i silani dalla zona play-out ma li hanno proiettati verso le posizioni nobili della graduatoria: un cammino davvero notevole per gli uomini di Piero Braglia che ovviamente non hanno alcuna intenzione di fermarsi e vogliono proseguire la scalata ai vertici. Basti pensare che nelle ultime cinque giornate il Cosenza ha ottenuto sei punti in più rispetto alla capolista Lecce e alla stessa Fidelis Andria, quindi ci sono tutte le premesse per assistere a un match spettacolare e ricco di azioni offensive.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Esiste una sola soluzione per assistere all'incontro Andria Cosenza, ed è la diretta streaming video su http://www.elevensports.it previa registrazione sul sito e pagamento di € 2,90 per la visione del singolo match. Non è prevista diretta tv sui canali nazionali e locali.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ANDRIA COSENZA

Le due squadre potrebbero fare il loro ingresso sul terreno di gioco con i seguenti undici: i padroni di casa schiereranno Maurantonio tra i pali, in difesa Rada sarà un saldo punto di riferimento per gli altri centrali Celli e Tiritiello; nel centrocampo a cinque sulle corsie esterne ci sarà spazio per i terzini Lobosco e Nadarevic, nella linea mediana ci dovrebbe essere posto anche per Esposito, Piccinni e Matera; in attacco largo alla coppia formata da Scaringella e Lattanzi. Gli ospiti si presenteranno con il nuovo arrivato Zommersa tra i pali, una difesa a tre con Idda, Dermaku e Pascoli che faranno i cani di guardia nella propria area di rigore; Corsi e Pinna saranno i due terzini che scaleranno a centrocampo per dare man forte a Mungo, Bruccini e Calamai; davanti a loro Mendicino e Baclet comporranno l'affidabile coppia d'attacco.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Sia Papgani che Braglia giocheranno con un 3-5-2 che ha fruttato loro parecchi punti nel corso di questo campionato, molto difficilmente i due allenatori apporranno modifiche ai propri assetti tattici. Dal 1998 a oggi Fidelis Andria e Cosenza si sono affrontate undici volte, il bilancio degli scontri diretti è di quattro vittorie per i federiciani e tre successi per i silani, con quattro pareggi.

QUOTE E SCOMMESSE

I bookmaker non hanno intenzione di sbilanciarsi, stando alle ultime quote aggiornate: si passa dal 2,60 di WilliamHill per il successo interno della Fidelis Andria al 2,75 di Bet365 per la vittoria esterna del Cosenza, senza tralasciare la quota di 3,05 proposta da Unibet per il nulla di fatto. Trattandosi di due squadre poco propense al gol, Unibet propone una quota di 1,58 per l'Under e di 2,20 per l'Over. Su Betclic il risultato esatto di 1-1 viene dato a 5,75.

