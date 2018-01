Arezzo Piacenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Arezzo Piacenza info streaming video e tv: la Serie C torna in campo; probabili formazioni, quote, orario e risultato live della gare valida per la quarta di ritorno

Diretta Arezzo Piacenza (LaPresse)

Arezzo Piacenza sarà diretta dall’arbitro Miele; alle ore 14.30 di oggi, domenica 28 gennaio 2018, la partita dello stadio Città di Arezzo sarà valida per la ventunesima giornata del gruppo B di Serie C 2017/2018. Gara molto interessante quella in programma tra toscani e lombardi: tre punti importantissimi in termini di classifica. Arezzo e Piacenza sono in piena lotta per un posizionamento in zona playoff: i padroni di casa di Massimo Pavanel ha raccolto 28 punti nelle prime ventuno giornate, frutto di otto vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte; nono posto per gli amaranto in concomitanza con la Carrarese. Due punti in meno per il Piacenza, fermo a quota 21 punti, frutto di sette vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte. Dodicesimo posto a -2, dunque, dal decimo posto. Sono cinque, invece, i punti di distacco dalla zona calda dei cugini della Pro Piacenza (21 punti).

L’Arezzo di Massimo Pavanel arriva a questo appuntamento da un periodo tra luci e ombre: un percorso veramente a corrente alternata, con sette punti raccolti nelle ultime cinque uscite (due vittorie, un pareggio e due sconfitte). Dopo la vittoria esterna nel derby contro il Pisa per 2-3, gli amaranto hanno ottenuto un 1-1 con la Carrarese e sono stati sconfitti 2-1 dall’Arzachena. Dopo la risalita, con il netto 4-2 sulla Giana Erminio, nell’ultimo turno di campionato Moscardelli e compagni sono stati sconfitti 1-0 dalla Pistoiese: rete firmata da Regoli. Discorso parzialmente simile per il Piacenza, che ha raccolto ancor meno punti: solo quattro nelle ultime cinque partite (una vittoria, un pareggio e tre sconfitte). Dopo il 2-2 contro il Livorno e le due sconfitte di fila con Monza (0-1) e Cuneo (1-0), i biancorossi di Arnaldo Franzini hanno superato 1-0 l’Olbia. Nell’ultimo turno, però, un nuovo ko: 1-2 casalingo contro il Siena; dopo l’iniziale vantaggio di Pergreffi, uno-due bianconero con Rondanini e Santini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (SERIE C)

La partita Arezzo Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO PIACENZA

Subentrato a Claudio Bellucci, esonerato a metà settembre, il tecnico Massimo Pavanel ha puntato sul 3-5-2 e non intende modificare il sistema di gioco. Tra i pali ci sarà il giovane Perisan, arrivato in prestito dall’Udinese. La linea a tre di difesa sarà composta dal maltese Muscat, dallo slovacco Varga e da Sabatino. Sulle corsie esterne spazio a Luciani e Benucci, mentre in cabina di regia ci sarà l’esperto De Feudis. Ai suoi fianchi ci saranno Foglia e Ludi. Qualche dubbio in attacco su chi affiancherà Moscardelli: ballottaggio tra Di Nardo e Regolanti, con il secondo in vantaggio. Arnaldo Franzini, invece, si affiderà al 4-3-1-2 per il suo Piacenza. In porta ci sarà Fumagalli; Di Cecco e Masciangelo sulle corsie laterali, con Silva e Pergreffi al centro. Taugourdeau, finito nel mirino dei club di Serie B, in cabina di regia, affiancato da Segre e Della Latta. Corradi agirà sulla trequarti, alle spalle del tandem avanzato composto da Corazza e Pesenti.

QUOTE E PRONOSTICO

Arezzo Piacenza, quote e pronostico. Padroni di casa favoriti secondo le principali agenzie di scommesse. Snai quota l’1-X-2 2,05-3,15-3,30: si va verso un successo per Moscardelli e compagni, non male anche la quota del pareggio. Non è attesa una pioggia di gol dai bookmakers. Under 2,5 (meno di tre reti in totale) a 1,65, Over 2,5 (3 o più reti in totale) a 2,05. Quote più equilibrate per le giocate Gol e No Gol, ovvero se entrambe le squadre andranno a segno o meno: 1,80 contro 1,85. Difficile azzardare un pronostico per la sfida dello stadio Città di Arezzo, ma gli amaranto non dovrebbero fallire: opzione 1.

© Riproduzione Riservata.