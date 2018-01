Australian Open 2018/ Diretta finale Federer Cilic: streaming video e tv, orario della partita (tennis)

Diretta Australian Open 2018, finale Federer Cilic: info streaming video e tv, la partita che assegna il titolo Slam al Melbourne Park è la riedizione dell'ultimo atto di Wimbledon 2017

28 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Federer Cilic, finale Australian Open 2018 (Foto LaPresse)

Federer Cilic è la finale maschile agli Australian Open 2018: a partire dalle ore 9:30 (italiane) di domenica 28 gennaio si assegna il titolo Slam al Melbourne Park. Ancora una volta troviamo il Re: per lui si tratta della trentesima finale in un Major, mentre per il croato siamo alla terza. I numeri non mentono: ancora una volta Roger Federer è il favorito d’obbligo, ed è incredibile pensare che questa finale arrivi 14 anni e mezzo dopo la prima, quella celebre di Wimbledon in cui lo svizzero aprì la sua serie di titoli Slam, arrivata oggi a quota 19. Marin Cilic sarà dunque l’ennesima vittima sacrificale? Vedremo, ma intanto possiamo dire che sarà la riedizione dell’ultimo atto dell’ultimo Wimbledon. Quando Federer dominò, anche perché il gigante croato ebbe un problema piuttosto serio a una gamba, rimase stoicamente in campo volendo giocarsi comunque tutte le sue carte ma uscì demolito da Federer. Oggi ci riprova: sta bene e la superficie non è l’erba, dunque sa di avere qualche possibilità in più. Tuttavia, come già detto, non possiamo non dare i favori del pronostico allo svizzero.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE

Federer Cilic, finale agli Australian Open 2018, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport: il canale è disponibile per chiunque avesse sottoscritto un abbonamento alle televisioni a pagamento (satellite o digitale terrestre). In alternativa potrete avvalervi della piattaforma Eurosport Player che, sempre riservata agli abbonati, mette a disposizione questo evento in diretta streaming video per dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale del torneo, www.ausopen.com, e il riferimento della pagina ufficiale del tennis Atp, all’indirizzo www.atpworldtour.com, per tutte le informazioni utili.

I PRECEDENTI TRA FEDERER CILIC

Non è stato un torneo troppo impegnativo per Federer, ma bisogna sempre considerare cosa si intenda per uno come lui: il quarto di finale contro Tomas Berdych ad esempio avrebbe potuto mettere a dura prova chiunque, e anche lo svizzero ha dovuto salvare due set point. Da lì in avanti è stato un dominio, così come contro gli avversari affrontati in precedenza; la semifinale contro Hyeon Chung avrebbe potuto rappresentare un grande scontro generazionale, ma sul 6-1 5-2 in favore di Federer il giovane coreano si è ritirato, e probabilmente dovremo convivere con il dubbio dell’effettiva condizione del ventunenne. Sia come sia Federer aveva tolto la palla dalla vista dell’avversario fino a lì, confermandosi in forma stratosferica anche a 36 anni ormai superati; come reagirà Cilic resta da scoprire, ma il croato ha dimostrato di essere qui con pieno merito perché, pur senza entusiasmare nei primi turni, ha comunque battuto Harrison e Carreno Busta prima di far fuori Rafa Nadal, anche grazie al ritiro dello spagnolo ma tenendo botta e raggiungendo il quinto set. Alla terza finale Slam, Cilic può mettere in bacheca il secondo Major; a questo punto possiamo dire di aver forse sbagliato a considerare il suo nome dietro altri quando parlavamo di potenziale vincitori dei grandi tornei, perché questo croato nato a Medjugorje si è confermato costante nel tempo ed è anche riuscito a fare il passo ulteriore.

NUMERI E CURIOSITA’

Cilic ha battuto Federer una sola volta, ma in un contesto importantissimo: la semifinale degli Us Open 2014, una vittoria netta (6-3 6-4 6-4) che aveva consegnato al croato la possibilità di competere per uno Slam poi vinto. Quello resta forse il miglior Cilic mai visto in carriera, anche se quello attuale ci si avvicina parecchio; per il resto Federer ha sempre vinto gli incroci diretti (8 successi), primo dei quali in un ottavo del Master 1000 di Parigi-Bercy (2008) e ultimo nel round robin delle Atp Finals dello scorso novembre. In mezzo anche la finale di Wimbledon, terminata con un massacro (6-3 6-1 6-4) e il quarto dei Championships dell’anno precedente, che era stato epico e vinto dallo svizzero al quinto set e in rimonta da 0-2 (6-7 4-6 6-3 7-6 6-3). Federer resterà in ogni caso al secondo posto del ranking Atp anche con il titolo, che sarebbe il suo sesto agli Australian Open: raggiungerebbe Novak Djokovic e Roy Emerson che al momento detengono il primato. Cilic invece è già sicuro di aver raggiunto il terzo posto nella classifica mondiale e da lì non si sposterà; ha già vinto uno Slam e resterebbe in ogni caso l'unico croato ad averlo fatto dai tempi di Goran Ivanisevic, che trionfò a Wimbledon 2001 partendo da una wild card. Ivanisevic che per quasi sette anni è stato il coach di Cilic: sotto la guida del mancino di Spalato, il finalista di oggi ha vinto gli Us Open e raggiunto la finale di Wimbledon.

© Riproduzione Riservata.