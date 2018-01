Catanzaro-Bisceglie/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Catanzaro-Bisceglie, diretta dal signor Marchetti di Ostia Lido, domenica 28 gennaio 2018 alle ore 16.30, sarà una partita relativa al programma della ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. La sfida tra Catanzaro e Bisceglie mette di fronte due squadre che hanno ricominciato con un pareggio la loro stagione. Il 2018 è iniziato per i calabresi con un uno a uno sul campo di Castellammare di Stabia, con Letizia che ha pareggiato per i giallorossi l'iniziale vantaggio siglato su autogol da Zanini. Pari anche per il Bisceglie, in questo caso sul campo della Virtus Francavilla. Le due squadre si trovano separate solamente da due punti in classifica per la precisione ventisette per il Bisceglie e venticinque per il Catanzaro. Il che significa che entrambe le formazioni sono sulla soglia della zona play off, ma non riescono ancora a fare il definitivo salto di qualità.

In particolare il Catanzaro, considerando che il Bisceglie è una neopromossa e che i calabresi non hanno ancora messo una distanza sufficiente tra loro e la zona play out, visto che sono quattro i punti in classifica che li separano dal quartultimo posto. Il Catanzaro non riesce ancora ad uscire da un calo di rendimento che l'ha portato a raggranellare solamente due punti nelle ultime quattro partite di campionato. Meglio è andata al Bisceglie che aveva chiuso il suo 2017 con una vittoria contro la Paganese ed ha compiuto un ulteriore passo avanti contro la Virtus Francavilla. Lo scontro del Ceravolo sarà fondamentale visto che chi vincerà potrà proiettarsi verso i play off, mentre la squadra sconfitta dovrà necessariamente iniziare a guardarsi indietro.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro. I giallorossi scenderanno in campo con Nordi in porta e una difesa a tre con Sabato, Riggio e Di Nunzio schierati titolari. A centrocampo mancherà il romeno Marin, espulso nella trasferta di Castellammare di Stabia, al suo posto ci sarà Spighi nella zona centrale di centrocampo assieme all'altro romeno Onescu e a Maita. A centrocampo Nicoletti si muoverà sulla fascia destra e Zanini sulla fascia sinistra, mentre in attacco faranno coppia Letizia ed Infantino. Risponderà il Bisceglie con Crispino a difesa della porta, Delvino sull'out difensivo di destra e il croato Jurkic sull'out difensivo di sinistra, mentre il bosniaco Markic e Petta si muoveranno al centro della difesa. L'altro croato Vrdoljak e Risolo saranno i centrali arretrati in un centrocampo con il brasiliano Dentello Azzi, Montinaro e Migliavacca schierati come incursori offensivi, a supporto del centravanti croato Jovanovic.

Tatticamente il confronto sarà tra il 3-5-2 del Catanzaro ed il 4-2-3-1 del Bisceglie. Le due squadre non si affrontavano da tempo in campionato e si sono ritrovate di fronte nel match d'andata di questa stagione, con i pugliesi neopromossi in Serie C dopo circa vent'anni. A vincere il 16 settembre scorso è stato il Catanzaro con un netto due a zero, sono andati a segno Letizia e Cunzi.

Calabresi favoriti dai bookmaker per l'eventuale affermazione interna, con successo del Catanzaro quotato 2.10 da Betclic, mentre William Hill moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Bet365 offre a 3.50 la quota per l'affermazione in trasferta dei pugliesi. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, l'over 2.5 viene quotato 2.30 da Unibet, l'under 2.5 1.60 da Bet365.

