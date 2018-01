Cittadella-Frosinone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cittadella-Frosinone: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Match d'alta classifica in Serie B, al Tombolato arriva la capolista

28 gennaio 2018 Fabio Belli

Frosinone, trasferta in casa del Cittadella (foto LaPresse)

Cittadella-Frosinone, diretta dal signor Rapuano di Benevento, domenica 28 gennaio 2018 alle ore 17.30, sarà il posticipo domenicale del programma della ventireesima giornata del campionato di Serie B. Match d’alta classifica allo stadio Tombolato: con l’ultima vittoria in casa contro la Pro Vercelli, la terza consecutiva in campionato e la quarta nelle ultime cinque partite in Serie B, il Frosinone ha agganciato in vetta alla classifica del torneo cadetto il Palermo, fermato sul pari a La Spezia. La squadra di Longo sembra aver trovato la giusta continuità dopo un avvio di stagione contraddistinto da tanti pareggi che ne avevano rallentato la marcia. Dall’altra parte il Cittadella è a sua volta reduce da due vittorie consecutive contro Pro Vercelli ed Ascoli, per giunta entrambe in trasferta, e a quota trentacinque punti i venti non solo sono in piena zona play off, ma si trovano a sole cinque lunghezze dalla vetta, e vivranno questa sfida come un vero e proprio scontro diretto, considerando anche il fattore campo favorevole.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cittadella Frosinone verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 2, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Tombolato anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA FROSINONE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Tombolato di Cittadella: padroni di casa in campo con Alfonso in porta, Salvi sull’out difensivo di destra e Benedetti sull’out difensivo di sinistra, con Scaglia e Varnier impiegati come difensori centrali. A centrocampo spazio a Iori, Bartolomei e Pasa, Chiaretti sarà il trequartista alle spalle di Strizzolo e Arrighini, titolari nel tandem offensivo. Risponderà il Frosinone con Bardi in porta e una difesa a tre formata da Ariaudo, Terranova e Brighenti. A centrocampo il ghanese Chibsah e Maiello saranno i centrali, con Matteo Ciofani laterale di destra e Beghetto laterale di sinistra. Ciano avrà compiti da trequartista, con Dionisi e Daniel Ciofani a far coppia in attacco.

TATTICA E PRECEDENTI

Entrambi gli allenatori opteranno tatticamente per l’utilizzo del trequartista, 4-3-1-2 per il Cittadella di Venturato, 3-4-1-2 per il Frosinone di Longo. All’andata i ciociari hanno avuto la meglio per due a uno sui veneti, gol di Daniel Ciofani e Crivello con Litteri che ha solo accorciato le distanze per gli ospiti. Nello scorso campionato Frosinone corsaro a Cittadella, vittoria per tre a due con reti di Pryima, Paganini e Ciofani l’8 ottobre 2016. Il Serie B il Frosinone ha affrontato cinque volte il Cittadella in trasferta e non ha mai perso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Quote molto equilibrate, ma i bookmaker considerano il Cittadella una brutta gatta da pelare per il Frosinone, con quota per la vittoria interna fissata a 2.60 da William Hill, mentre Betclic quota 3.20 l’eventuale pareggio e Unibet 2.95 la vittoria ciociara in trasferta. Bet365 propone le quote di over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 1.85 e 1.95.

