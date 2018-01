Civitanova Perugia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (finale Coppa Italia)

Diretta Civitanova Perugia streaming video e tv: orario e risultato live della finale di Coppa Italia fra le prime due del campionato (oggi 28 gennaio)

28 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Civitanova Perugia, finale Coppa Italia (LaPresse)

Civitanova-Perugia, diretta dagli arbitri Daniele Rapisarda e Fabrizio Pasquali, è la finale della Coppa Italia di volley maschile in programma oggi domenica 28 gennaio al PalaFlorio di Bari: il fischio d’inizio del match è stato fissato per le ore 17.30. Una sfida di lusso per una domenica di grande pallavolo: la Lube e la Sir Safety sono probabilmente in questo momento le due squadre italiane più forti e lo hanno dimostrato anche ieri, battendo rispettivamente Modena e Trento nelle due semifinali, con due successi che possiamo definire certamente meritati. In finale dunque ecco uno scontro da titani: da spettatori neutrali l’auspicio è che Civitanova Perugia ci regali un grande spettacolo, che sia uno spot per il volley, anche se naturalmente l’importanza della posta in palio potrebbe farsi sentire.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE CIVITANOVA PERUGIA

Ricordiamo che la finale di Coppa Italia tra Civitanova e Perugia sarà visibile in diretta tv su Raisport + HD, il canale disponibile in chiaro al canale numero 57 del telecomando del digitale terrestre gratuito. La Rai è sempre la casa della pallavolo italiana e per coloro i quali oggi pomeriggio non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire l’atto finale della Coppa Italia 2018 ricordiamo naturalmente anche la diretta streaming video del match, che sarà disponibile tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

LA SITUAZIONE

Civitanova e Perugia ieri hanno mandato un messaggio molto chiaro nelle due semifinali: la Lube si è imposta in quattro set contro Modena andando in crescendo dopo avere ceduto agli emiliani il primo parziale, ma infine vincendo con pieno merito. Ancora più impressionante la semifinale disputata da Perugia, che ha travolto Trento con un triplice 25-17 che si commenta da sé. Non stupisce naturalmente trovare in finale di Coppa Italia le prime due della classifica del campionato, ma considerato che ieri le avversarie erano la terza e la quarta ci si aspettava forse due sfide più combattute, in particolare per la Sir Safety. Così non è stato, dunque sarà oggi il vero e proprio scontro fra titani: Civitanova Perugia sta diventando il tormentone della stagione, considerando che marchigiani e umbri si contesero la Supercoppa Italiana a inizio stagione (vinse Perugia), si sono ritrovate nello stesso girone di Champions League che sperano di superare a braccetto, in Superlega occupano appunto le prime due posizioni della classifica e oggi si contendono la Coppa Italia. La certezza è che assisteremo a un grande spettacolo, probabilmente il meglio che possa offrire oggi la pallavolo in Italia. Che vinca il migliore!

