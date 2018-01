Classifica Serie B/ Risultati 23^ giornata: il posticipo Cittadella Frosinone

Classifica Serie B, i risultati della 23^ giornata: domenica 28 gennaio è in programma il primo posticipo del turno, quello cioè tra il Cittadella e il Frosinone che sono in alta quota

28 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Classifica Serie B, 23^ giornata (Foto LaPresse)

Il campionato di Serie B 2017-2018 torna con il primo posticipo della 23^ giornata: seconda del girone di ritorno, mette di fronte due squadre che vanno a caccia della promozione. Alle ore 15:00, Cittadella-Frosinone significa molto: i ciociari hanno la possibilità di riprendersi la vetta della classifica perché con una vittoria tornerebbero ad agganciare il Palermo, che ha già fatto il suo dovere battendo il Brescia ed è salito a quota 43 punti. Il Cittadella però sogna in grande: sfruttando il pareggio della Cremonese e la sconfitta del Bari ha la possibilità di prendersi il quarto posto solitario, portandosi eventualmente a soli due punti dalla promozione diretta che, attualmente, sarebbe dei rosanero e di una tra lo stesso Frosinone e l’Empoli, che ha vinto al San Nicola il big match contro il Bari. Staremo dunque a vedere quello che succederà al Tombolato.

LA SITUAZIONE

Come abbiamo detto, il Cittadella e il Frosinone fanno parte dell’alta classifica; qui si sono confermate alcune squadre, anche il Parma che è tornato a festeggiare la vittoria e, battendo il Novara, si è portato al quarto posto raggiungendo la Cremonese. Bene anche Venezia e Carpi, che hanno vinto entrambe: adesso sono in zona playoff, anche se allo stato attuale delle cose una delle due rimarrebbe tagliata fuori. La lotta per la post season continua ed è splendida: passi falsi di Pescara e Spezia, due squadre che non riescono a trovare continuità, e cpsì da sotto arriva fortissimo il Perugia che sembra essersi lasciato la crisi alle spalle e, aprendo il ritorno con due vittorie (entrambe per 2-0) è tornato a due sole lunghezze dall’ottavo posto. Appena più sotto troviamo l’Avellino che è andato a riprendere la Salernitana; in fondo invece grande colpo del Foggia, che vincendo sul campo della Virtus Entella è momentaneamente uscito dalla zona calda e ha un punto di vantaggio sui playout, dove si trovano invece gli stessi liguri. Qui hanno perso tutte, a parte appunto i satanelli e la Pro Vercelli, che grazie ai tre punti ha scavalcato l’Ascoli ed è adesso penultima insieme alla Ternana. Anche sul fondo della classifica dunque la battaglia è aspra e continua, con continui ribaltamenti di fronte che possono portare a esiti diversi nel giro di pochi giorni.

CLASSIFICA SERIE B 2017-2018

Palermo 43

Empoli, Frosinone* 40

Parma, Cremonese 36

Cittadella*, Bari 35

Venezia, Carpi 32

Spezia, Pescara 31

Perugia 30

Avellino, Salernitana 29

Novara 27

Foggia 25

Entella, Cesena 24

Brescia 23

Ternana, Pro Vercelli 21

Ascoli 20

