Crotone-Cagliari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Crotone Cagliari, sfida diretta dal signor Paolo Tagliavento della sezione AIA di Terni, in programma questa domenica (ore 15.00) presso lo stadio Ezio Scida, rappresenta non solo uno degli incroci più interessanti del terzo turno del girone di ritorno di Serie A, ma anche un vero e proprio spareggio-salvezza tra due compagini che navigano ai margini della zona retrocessione e, con un vittoria, riuscirebbero a inguaiare i rispettivi rivali, oltre che staccarsi ulteriormente dalla Spal che occupa il terzultimo posto in graduatoria.

Infatti, le squadre allenate rispettivamente da Walter Zenga e Diego Lopez si trovano al diciassettesimo e sedicesimo posto in classifica, separate da due soli punti che permettono ai sardi di stare ancora avanti ai calabresi. Tuttavia, la gara che andrà in scena allo stadio “Scida” questo weekend potrebbe anche cambiare le gerarchie e, in ogni caso, dirà di più sulle reali ambizioni di Crotone e Cagliari. I rossoblu che giocheranno in casa, infatti, hanno raccolto finora 18 punti e, nonostante l’ottimo lavoro svolto da Davide Nicola (l’artefice della scorsa salvezza), è stato l’arrivo di Walter Zenga sulla panchina dei “pitagorici” a dare una scossa all’ambiente. Sull’altro fronte, Diego Lopez è pure un subentrante ma nel suo caso l’effetto positivo dopo aver avvicendato Massimo Rastelli pare essersi esaurito e un nuovo KO per gli isolani significherebbe non solo il sorpasso del Crotone ma anche un possibile riavvicinamento di Spal e Verona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Crotone Cagliari verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, dal momento che Sky detiene appunto in esclusiva i diritti per le partite di entrambe le formazioni: l’appuntamento per questo pomeriggio è dunque su Sky Calcio 4, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Scida anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Quale è il “borsino” delle ultime uscite di Crotone e Cagliari in vista di questa sfida-salvezza? Per quanto riguarda i calabresi, dall’arrivo di Walter Zenga a oggi il bilancio parla di quattro vittorie ma anche di due vittorie molto pesanti, arrivate in casa contro il Chievo e soprattutto in casa dell’Hellas Verona nell’ultimo turno con un rotondo 0-3: va inoltre ascritto ai meriti dei calabresi aver ceduto solo di misura con Milan e Napoli. Il Cagliari di Lopez, invece, nelle ultime sette uscite ha raccolto prima due pareggi consecutivi (1-1 a Bologna e 2-2 in casa contro la Sampdoria), prima di infilare una serie di quattro sconfitte intervallate solo dal “colpaccio” di Bergamo, quando i sardi espugnarono per 2-1 il campo dell’Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE CAGLIARI

Con quali formazioni scenderanno in campo Crotone e Cagliari in questo importante confronto diretto nei bassifondi della classifica? Stando alle indicazioni della vigilia, paiono esserci pochi dubbi di formazione sia per Zenga, sia per Lopez. I padroni di casa dovrebbero optare per un 4-3-3 in cui l’esperto Cordaz sarà tra i pali, protetto da una linea a quattro composta da Sampirisi, Capuano, Ceccherini e Martella; in mezzo al campo giocheranno il neo-acquisto Benali, Barberis e Mandragora, mentre il tridente offensivo vedrà Ricci e Stoian a supporto di Budimir.

Il Cagliari invece dovrebbe rispondere con un 3-5-1-1 molto abbottonato e in cui Cragno sarà confermato in porta, laddove Romagna, Ceppitelli e Pisacane formeranno il pacchetto di difesa. In mezzo al campo, Faragò e Padoin agiranno da esterni, con Dessena, Ionita e Cigarini che uniranno fosforo e muscoli. In avanti, Farias fungerà da suggeritore alle spalle di Giannetti.

LA CHIAVE TATTICA

Sul versante della tattica, gli occhi saranno tutti puntati da una parte sul tridente del Crotone e dall’altra sulle scelte di Lopez per sostituire Joao Pedro e Pavoletti nell’attacco del Cagliari. Nel primo caso, uno Stoian in grande forma e Ricci proveranno a innescare Budimir, su cui gol dovrebbe costruirsi la salvezza dei calabresi, mentre tra gli ospiti Farias proverà a non far dimenticare Joao Pedro e Giannetti dovrà farsi trovare pronto in prima linea dopo essere stato in naftalina.

QUOTE E PRONOSTICO

In conclusione, ecco cosa propongono i bookmakers e le agenzie di betting a proposito di questo delicato match-salvezza tra Crotone e Cagliari. Stando ai pronostici della vigilia, sembra che ad essere favoriti siano i padroni di casa (Bwin dà a 2.40 la loro vittoria), mentre ha quote più alte il verificarsi del segno “2” con Sisal Matchpoint (3.30); sempre su Sisal, si può tentare l’azzardo e puntare sul pareggio dato che renderebbe 3.20 volte la somma giocata. Analizzando le quote per quel che riguarda Under e Over, si vede come la prima evenienza (match con meno di tre gol) sia pagata 1.67 da William Hill, mentre l’Over è dato a 2.29 da Bet365.

