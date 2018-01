Cuneo Giana Erminio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cuneo Giana Erminio info streaming video e tv: la Serie C in campo; probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita allo stadio Fratelli Paschiero

Cuneo Giana Erminio sarà diretta dall’arbitro Zingarelli; alle ore 14.30 di oggi, domenica 28 gennaio 2018, la partita dello stadio Fratelli Paschiero sarà valida per la ventunesima giornata del gruppo B di Serie C 2017/2018. Tre punti fondamentali in termini di classifica per entrambe le squadre. La formazione di William Viali, subentrato a inizio dicembre a Massimo Gardano, attualmente occupa il diciassettesimo posto in classifica, posizionamento retrocessione, a quota 20 punti, frutto di cinque vittorie, cinque pareggi e ben undici sconfitte. La zona salvezza, occupata in coabitazione da Pontedera e Arzachena, dista quattro punti. Una risalita imponente per i piemontesi, per lungo tempo fanalini di coda. Discorso completamente diverso per la formazione di Gorgonzola, situata al quinto posto in classifica con 32 punti, frutto di nove vittorie, cinque pareggi e sette pareggi. Il primo posto, valido per l’accesso diretto alla Serie B, è ben lontano 18 punti, ma la formazione di Cesare Albè punta a confermare l’ottimo posizionamento playoff.

Sia Cuneo che Giana Erminio arrivano tutto sommato da un buon momento. Il Cuneo, che ha accumulato un ottimo filotto dall’arrivo di William Viali, ha raccolto sette punti nelle ultime cinque uscite. Dopo la sconfitta casalinga nel derby contro l’Alessandria per 0-2, i biancorossi hanno raccolto tre risultati utili di fila: la vittoria per 2-0 sul Siena, l’1-1 con la Carrarese e l’1-0 sul Piacenza. Nell’ultimo turno, però, è arrivato lo stop esterno contro il Prato: 2-0 firmato da Seminara e Piscitella. La formazione di Cesare Albè ha raccolto nove punti nelle ultime cinque giornate: tre vittorie e due sconfitte. Dopo il netto ko per 3-0 contro il Gavorrano, fanalino di coda, i biancazzurri hanno ottenuto due vittorie consecutive, il 3-2 contro l’Arzachena e lo stringato 1-0 contro la Pro Piacenza. Poi il pirotecnico ko per 4-2 contro l’Arezzo di Massimo Pavanel, vendicato nell’ultimo turno di Serie C con il 3-1 sul Pontedera: una gara chiusa già nella prima frazione grazie alla doppietta dell’eterno Salvatore Bruno e di Iovine, inutile il sigillo di Pinzauti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (SERIE C)

La partita Cuneo Giana Erminio non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO GIANA ERMINIO

William Viali continuerà con il classico 3-5-2, attenzione però alle possibili sorprese nell’undici. Tra i pali fiducia a Moschin. Linea a tre di difesa composta da Boni, Conrotto e Cristini. Sulle corsie laterali spazio a Baschirotto sulla destra, ballottaggio tra Testoni e Puttini sull’out mancino. In cabina di regia ci sarà Rosso, affiancato da Cristini e Gerbaudo. Confermatissimo, invece, il tandem avanzato: al fianco di bomber Dell’Agnello ci sarà Galuppini. Discorso diverso per la Giana Erminio, con Cesare Albè che si affiderà al 4-4-1-1. In porta spazio a Sanchez; esterni difensivi gli esperti Perico e Foglio, con il tandem centrale composto dal nigeriano Bonalumi e Montesano. A centrocampo giocheranno Pinto e Pinardi, mentre sulle fasce agiranno Chiarello e Iovine. Tra le linee ci sarà Perna, mentre in attacco il sempreverde Salvatore Bruno, protagonista nell’ultimo turno con una doppietta.

QUOTE E PRONOSTICO

Cuneo Giana Erminio, quote e pronostico. La formazione di Cesare Albè ha i favori del pronostico secondo i bookmakers: Snai quota l’1-X-2 3,05-3,00-2,25; ospiti dunque favoriti per ottenere i tre punti, ma la quota del pareggio è anche molto invitante. Non è previsto spettacolo di gol secondo le agenzie di scommesse: Under 2,5 (meno di tre gol in totale) a 1,65, Over 2,5 (tre o più gol in totale) a 2,05. Quote decisamente più equilibrate per quanto riguarda Gol e No Gol, se entrambe le squadre andranno a segno o meno: 1,77 contro 1,90. Gara difficilissima da pronosticare, difficilmente assisteremo a una gara ricca di reti: opzione Under 2,5.

