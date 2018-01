FEDERER TRIONFA AGLI AUSTRALIAN OPEN/ 20esimo Slam: Roger vince perché non vive per il tennis

Roger Federer batte Marin Cilic e trionfa agli Australian Open: è il 20 slam in carriera, è il tennista più grande di tutti? Vince perché non vive per il tennis, ma lo "ringrazia"

28 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Roger Federer ha appena vinto gli Australian Open 2018 (LaPresse)

«Questa è una favola, vi amo»: Roger Federer, pochi istanti dopo il rovesci sballato di Marin Cilic, è lì ad alzare il suo 20esimo Slam in carriera. Guardano anche solo i numeri, si può ormai dire abbastanza “tranquillamente” che si tratta del più grande tennista di tutti i tempi. Ma al netto delle considerazioni, delle classifiche e dei paragoni - spesso ingenerosi perché non si tiene conto dei grandi del passato e si crede che solo il “presente” è leggenda, ndr - stiamo parlando di un tennista 36enne che nel giro di un anno e mezzo è riuscito a vincere uno Wimbledon e due volte gli Australian Open. Gli ultimi, pochi secondi fa: «Questa e' la conclusione di una favola, uno sogno che si realizza. Continuo a divertirmi, qui in Australia, è un viaggio bellissimo. E' grazie a tutti voi - ha poi detto rivolto al pubblico - che ancora mi alleno, sono teso, sorrido, gioco». Federer appena un anno fa sembrava davanti all’ultima stagione della sua vita, n.17 nel mondo e lontano anni luce dai suoi avversari storici (Nadal, Murray e Djokovic) e dalle nuove NextGen. E invece nel giro di un anno, solo Rafa ha retto il peso ed è rimasto lì condividendo con Roger lo scettro del 2017; oggi però non c’era e Marin Cilic ce l’ha messa tutta per piegare lui il maestro di Basilea. Non ci è riuscito, ma ha fatto giocare maluccio il Re: questo è già un gran risultato, visto che fino ad oggi Federer non aveva perso neanche un set (a 35 anni al primo torneo dopo le vacanze, follie!). La finale di oggi ha consegnato il titolo n.20, primo uomo ad aggiudicarsi questo prestigio e per forse tanti anni lontano a venire rimarrà anche l’unico.

FEDERER INFINITO?

Lo diciamo subito, a costo di sembrare lapalissiani: Roger Federer non è infinito. Non è immortale e non è neanche stato perfetto oggi: ha vinto con la testa, ha vinto con l’aggressività e ha dominato solo in alcuni tratti. Eppure, Roger ha vinto, di nuovo e con una sensazione di dolcezza (questa sì infinita) che sgorga dalle corde di quella racchetta. Sei titoli, come Emerson e Djokovic prima di lui, ma soprattutto il 20° Slam, un record che si allunga grazie al successo su Marin Cilic per 6-2 6-7 (5) 6-3 3-6 6-1 in tre ore e tre minuti. Un quinto set conquistato con abilità e con la classe innata di chi del tennis sembra averne scoperto i segreti più reconditi. “Roger Federer è il tennis”, “Il tennis vive in lui”, “la leggenda del tennis vivente”. Ne leggerete tante nelle prossime ore su questo normal one dello sport mondiale: ma non fidatevi fino in fondo. Federer non è il tennis: e proprio il fatto che lui sappia e riconosca questa cosa che lo rende, forse, il più grande di tutti. L’umiltà di chi ogni volta si alza al mattino, dà da mangiare ai 4 pargoli gemellari, e si rituffa nell’allenamento tra voleé e slice deliziosi: non è il tennis, anche e non vive solo per il tennis. Altrimenti non piangerebbe ogni volta guardando in tribuna verso la moglie Mirka; altrimenti non sarebbe il più amato dai colleghi stessi, che pure si saranno stancati ormai di trovarselo davanti a tutti anche a 36 anni; altrimenti non sarebbe una leggenda che a 35 anni emoziona ancora il mondo. Federer vince ancora perché non vive per quello; non vive solo per il tennis, ma è come se ringraziasse ogni giorno con una preghiera “laica” fatta di umiltà e riconoscenza il dono divino della sua arte tennistica.

