Fiorentina-Verona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fiorentina Verona info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la Serie A all'Artemio Franchi

Fiorentina Verona, diretta dal signor Claudio Gavillucci, arbitro della sezione AIA di Latina, oggi pomeriggio alle ore 15.00 allo stadio Artemio Franchi, è uno degli incroci più interessanti che propone il cartellone nel weekend che vedrà andare in scena il terzo turno del girone di ritorno di Serie A. La squadra allenata da Stefano Pioli, alla ricerca di un posto al sole in Europa dopo un avvio a singhiozzo, riceverà infatti la visita di un Hellas in crisi di risultati e col tecnico Fabio Pecchia che pare essere all’ultima spiaggia e a rischio esonero in caso di un nuovo KO.

Alla vigilia di quella che si anticipa come una gara molto delicata (una sconfitta ridimensionerebbe molto le ambizioni di entrambe), Fiorentina ed Hellas Verona sono separate da soli 15 punti in classifica, nemmeno tanti viste le premesse estive, ma bastevoli per far sì che i gigliati lottino per un posto in Europa League e gli scaligeri siano invece penultimi e invischiati nella lotta per non retrocedere. I viola di Pioli, infatti, con 28 punti conquistati nelle prime 21 giornate provano faticosamente a inserirsi nella rincorsa a un posto in Europa League, anche se le rivali quali Milan, Atalanta e Sampdoria (con il momentaneo inserimento anche di Torino e Udinese) viaggiano spedite: vincere è obbligatorio per rimanere attaccati a quel “treno” e non rendere anonimo già da ora il proprio torneo. Gli ospiti, invece, hanno totalizzato finora solo 13 punti e peggio ha fatto solamente un Benevento che, tra l’altro, è in prepotente risalita dopo essere stato dato per spacciato: i gialloblu al momento hanno due lunghezze di distacco dalla Spal terzultima e cinque dal Crotone che è virtualmente salvo, dunque sono vietati nuovi passo falsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

IL CONTESTO

Vediamo quale è stato il ruolino di marcia di Fiorentina ed Hellas Verona nell’ultimo mese e come si presentano all’appuntamento del “Franchi” di questa domenica pomeriggio. I gigliati allenati da Pioli sono reduci dal deludente KO rimediato a “Marassi” contro la Sampdoria (3-1), peraltro diretta concorrente per l’Europa minore: lo scivolone è arrivato al termine di un filotto di partite senza alcuna sconfitta ma costellato da troppi pareggi (ottimi quelli con Napoli, Lazio, Milan e Inter) e due sole vittorie, maturate in casa col Sassuolo e a Cagliari. Dal canto suo, il Verona di Pecchia viene invece da ben quattro sconfitte consecutive, equamente distribuite tra “Bentegodi” e trasferta, arrivate dopo il clamoroso 3-0 rifilato al Milan lo scorso dicembre e un discreto 2-2 colto a Ferrara contro la Spal. Compito dunque difficile quello degli scaligeri che dovranno uscire indenni dalla tana della Fiorentina e salvare pure la panchina del loro tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA VERONA

Quali saranno le scelte di Pioli e Pecchia in vista della sfida tra Fiorentina ed Hellas Verona? In casa gigliata si va verso una conferma del 4-3-3 in cui Sportiello sarà il portiere titolare, protetto da una linea difensiva a quattro formata, da destra a sinistra, da Laurini, Pezzella, Astori e Biraghi. A centrocampo, invece, le chiavi della regia saranno affidate a Badelj, con al fianco Veretout e Benassi in veste di incursori, mentre in attacco il tridente vedrà Chiesa e uno solo tra Eysseric e Thereau a supporto di Simeone.

L’Hellas Verona dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 abbastanza simile anche se virato in chiave maggiormente difensiva: tra i pali ci sarà la conferma di Nicolas, davanti al quale giostreranno Caracciolo ed Heurtaux quale coppia difensiva centrale e il duo Ferrari-Fares sulle fasce. In mediana, Romulo, Buchel e Valoti combineranno fosforo e creatività, mentre Verde e Matos agiranno alle spalle di Petkovic, preferito sia a Kean, sia al partente Pazzini.

LA CHIAVE TATTICA

Dal punto di vista della tattica, uno dei “motivi” principali che animeranno la sfida tra Fiorentina ed Hellas Verona è quello tra i rispettivi attacchi, con quello viola che presenterà qualche novità e quello scaligero completamente rivoluzionato. Tra i viola, si attende un’altra grande prova di Chiesa jr. a supporto di Simeone, l’asse che può fare le fortune di Pioli, mentre tra gli ospiti è finito in panchina il baby Kean (con Pazzini nemmeno convocato) e così il peso dell’attacco sarà tutto sulle spalle del neo-arrivato Petkovic e di un Verde che cerca la consacrazione.

QUOTE E PRONOSTICO

Infine, ecco una breve panoramica dei pronostici dei bookmakers in vista del match dello stadio “Franchi” tra Fiorentina ed Hellas Verona. I favori sembrano andare nettamente ai violi, anche per il fattore campo, e per William Hill il segno “1” è dato solo a 1.33, mentre l’eventuale risultato di pareggio è quotato a 5.90 da Intralot e potrebbe essere anche un azzardo ragionevole per gli scommettitori più smaliziati; BetClic invece dà a 11.50 la vittoria dei veneti. Per quanto concerne Under e Over, invece, Snai quota a 2.45 la possibilità che la gara si chiuda con meno di tre: puntare sull’Over con Bet365 renderebbe invece 1.57 volte la giocata.

