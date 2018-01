Genoa-Udinese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Genoa Udinese info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, punti importanti in palio a Marassi oggi nella partita di Serie A

Genoa, la gradinata nord dello stadio "Marassi" (LaPresse)

Genoa Udinese sarà diretta dal signor Luca Pairetto, fischietto della sezione AIA di Nichelino: è in programma questa domenica (ore 15) nella sempre suggestiva cornice dello stadio Marassi. La sfida tra la compagine allenata da Davide Ballardini e quella di Massimo Oddo rappresenta per entrambe un importante esame, anche per capire ora che il girone di ritorno è ancora agli inizi, quali sono le loro reali prospettive, specialmente alla luce di una risalita dopo un avvio di stagione da dimenticare e che ha portato all’esonero di Ivan Juric da una parte e di Luigi Del Neri dall’altra.

Attualmente, Genoa e Udinese sono separate da otto punti in classifica, coi friulani avanti grazie pure alla clamorosa striscia di risultati positivi maturata dopo l’arrivo in panchina di Oddo. Il Grifone, allo stesso modo, ha beneficiato del cambio di guida tecnica e grazie a Ballardini si è momentaneamente allontanato dalla zona retrocessione: con 21 punti, i rossoblu sono quindicesimi e hanno 5 lunghezze di vantaggio sulla Spal terzultima e per questo motivo una vittoria contro i bianconeri potrebbe anche aumentare questo margine. Dal canto loro, i friulani si sono tirati fuori alla grande dalle sabbie mobili e addirittura ora sono noni, a due sole lunghezze dal Milan, a quota 29: forse l’ingresso in Europa è solo un miraggio ma, con 13 punti di distacco dalla Spal, possono guardare con maggiore serenità al prosieguo del torneo.

Genoa Udinese verrà trasmessa in diretta tv su entrambe le piattaforme televisive: l’appuntamento per questa partita è dunque su Sky Calcio 5, oppure su Mediaset Premium Calcio 2 e Premium Calcio 2 HD; inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Ferraris anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone le applicazioni Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Andiamo a scoprire quale è il “borsino” delle ultime gare disputate da Genoa e Udinese e come si avvicinano alla sfida che le vedrà di fronte domenica pomeriggio. Il Grifone è reduce dalla sconfitta di misura maturata a Torino contro la Juventus, mentre nel turno precedente ha battuto per 1-0 il Sassuolo avvicinandolo in classifica. Se si tiene conto del periodo iniziato con l’avvento di Ballardini in panchina, il bilancio parla di quattro successi, tre pareggi (tra cui quello in casa contro la Roma) e soli due KO, tra cui c’è quello comunque onorevole contro i bianconeri. Invece, sul versante friulano, i ragazzi di Oddo sono stati sconfitti dalla Lazio per 3-0 nel recupero infrasettimanale, mentre domenica scorsa hanno impattato per 1-1 alla “Dacia Arena” contro la Spal. Da quanto l’ex allenatore del Pescara si è seduto sulla panchina bianconera, a parte l’esordio col Napoli (0-1) sono arrivate ben cinque vittorie consecutive e poi due pareggi, col Chievo e quello succitato con gli estensi.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA UDINESE

Passiamo a vedere quali saranno le scelte dei tecnici di Genoa e Udinese in vista della gara del “Luigi Ferraris”. In casa rossoblu, Ballardini dovrebbe optare per un 3-5-2 in cui Perin difenderà i pali, protetto da un pacchetto difensivo a tre composto da Izzo, Spolli e Zukanovic, mentre a centrocampo Rosi e Laxalt saranno gli esterni, con Bertolacci, Miguel Veloso e Nicola Rigoni a fare legna in mezzo; infine, in attacco, Taarabt assisterà Pandev.

L’Udinese di Oddo dovrebbe invece rispondere con un 3-5-1-1 abbastanza simile nella disposizione: in porta giocherà Bizzarri, mentre davanti a lui saranno schierati Nuytinck, Danilo e Samir, con invece Stryger Larsen e Pezzella sulle fasce. In mezzo al campo Behrami farà da frangflutti, affiancato dai guastatori Barak e Jankto: infine, in attacco, De Paul giostrerà da mezzapunta alle spalle di Lasagna.

LA CHIAVE TATTICA

Dal punto di vista tattico, sono due gli spunti più interessanti che propone la sfida tra Genoa e Udinese e che potrebbero anche far saltare l’equilibrio nell’arco dei 90 minuti. Tra i padroni di casa, gli occhi saranno puntati su quel Taarabt che si è rilanciato come mezzapunta al fianco di un attaccante “leggero” come Pandev: i due svariano molto sulla trequarti senza dare punti di riferimento. Tra i friulani, invece, Jankto e Barak non sono solamente due uomini-mercato ma anche i perni del centrocampo di Oddo e segnano con medie da far impallidire persino gli attaccanti presenti in rosa.

QUOTE E PRONOSTICO

Infine, ecco una veloce panoramica su quelle che sono le proposte dei bookmakers per il match tra Genoa e Udinese: ad essere leggermente favorito pare il Grifone, tanto che su Sisal Matchpoint viene dato a 2.30 il segno “1”, laddove con Bet365 viene quotata a 3.79 l’affermazione degli ospiti; per quanto riguarda, il pareggio, scommettendo con William Hill si guadagna 3.30 volte la posta giocata. Sul fronte delle puntate per Under e Over, si nota come la prima evenienza sia quotata a 1.70 su William Hill, mentre una gara ricca di gol sarebbe pagata 2.25 su Bet365.

